"Marinovic no se adapta a lo que pedimos"

«Marinovic no se adapta a los que pedimos». Con esta frase justificó ayer Fran Serrejón, director general de ElPozo Murcia, la decisión del club de enviar a Dario Marinovic a entrenar con el filial mientras se resuelve la rescisión de su contrato. «Lo mejor es la salida de Dario», apuntó Serrejón, quien aseguró que se trata de «una decisión consensuada, hablada, meditada con el jugador», para argumentar la misma en las exigencias marcadas a la plantilla por Diego Giustozzi, el técnico que llegó el pasado verano. «Acaba de llegar un entrenador nuevo a un equipo donde no conocía al cien por cien a todos los jugadores. Estamos en ese período de conocerlos y hay gente que se adapta mejor a las exigencias y otros peor», dijo en alusión al internacional croata y también al técnico, a quien otorgó «libertad absoluta» porque «es bueno solucionar los problemas, de nada vale meterlos debajo de la alfombra, hay que buscar soluciones y pasar página para él y nosotros», evitando de esta forma de hablar de algunos conflictos extradeportivos que están en el fondo de la decisión tomada por el club y el técnico argentino.

Dario Marinovic, quien desde el pasado jueves ya no está entrenado con la primera plantilla, se seguirá ejercitando con el filial, aunque Fran Serrejón afirmó que «no creo que vaya a haber ningún problema» para la rescisión del contrato, ya que el futbolista «ha mostrado predisposición desde que hablamos por primera vez con él». El ejecutivo de ElPozo también aseguró que «no que queremos perjudicar al jugador» y calificó su comportamiento como «ejemplar, no tenemos ninguna pega», para puntualizar que el club ha dado el paso adelante en este momento «para que en el mercado de invierno pueda fichar por otro club. Tiene muchas ofertas y podrá elegir», aseguró. En cualquier caso, si Marinovic ficha por otro equipo español, no podrá jugar hasta que se abra el mercado de invierno en el mes de enero, por lo que estará al menos dos meses sin competir. «Hemos hablado con los jugadores para comunicarles la decisión del club y ellos están para acatarlas», añadió Serrejón.

El jugador, por su parte, ha preferido guardar silencio. Ni siquiera en las redes sociales ha lanzado algún comentario, aunque sí que ha recibido mensajes de apoyo de algunos excompañeros. Josema, exjugador del filial, escribió en su cuenta de Twitter que «esta decisión tiene un nombre y apellidos. ¿Seguro que la junta directiva está de acuerdo? Darío Marinovic es top, irá donde quiera», afirmó. También mostró su opinión el guardameta Rafa, que en la actualidad milita en el Elche, de Segunda División, un equipo que visita este fin de semana el Palacio de los Deportes para enfrentarse al filial. «Siempre 12 jugadores como tú en mi plantilla. Gran jugador y muchísimo mejor persona», expresó el valenciano. Además, Elías Beltrán, que está en el Betis, publicó una foto con el croata y el mensaje «turco», que es el apodo que tiene en el vestuario el aún jugador de ElPozo.

La salida de Dario Marinovic será cubierta en el mercado de invierno por el club con el fichaje del brasileño Felipe Valério, que pertenece al Carlos Barbosa. Se trata de un ala cierre de perfil defensivo, una parcela que en varias ocasiones ha manifestado Diego Giustozzi su interés por reforzarla. Su incorporación no se producirá hasta el mes de enero.