Brocanelo: «Si no llegamos a la Copa no será por no intentarlo»

El técnico del Jimbee Cartagena, el brasileño André Brocanelo, afirma que «mientras haya opciones» de llegar a la Copa de España van a «luchar» por clasificarse e incide precisamente en la necesidad de pelear por el objetivo. «Yo soy un luchador y quiero que mi equipo también lo sea. Si no llegamos a la Copa no será por no haberlo intentando», manifiesta.

André efectuó las declaraciones después del empate a tres registrado en el encuentro frente al Naturpellet Segovia, un mal resultado para las aspiraciones del equipo cartagenero. Ahora el Jimbee es decimotercero en la clasificación con nueve puntos, a tres de los puestos que dan derecho a disputar la Copa de España y también tres puntos por encima de la zona de descenso a Segunda División.

«El equipo estuvo fantástico en la primera parte y el objetivo es jugar las dos partes a ese mismo nivel», comenta al tiempo que admite que «hay jugadores de la plantilla que tienen un nivel más bajo que otros, sobre todo, en lo físico».

«Yo tengo gran culpa de este empate, diría que un 99%, y ahora hay que inyectarles a los jugadores moral y trabajar, pues no hay otra. Debemos meternos a la afición en el bolsillo y para eso hay que trabajar mucho y sacar lo mejor del equipo», decía al término.

El objetivo sigue siendo ocupar una de las posiciones que permitirán disputar la Copa y así lo reconoce André.

«Cada partido va a ser una batalla y tenemos que estar a la altura. Mientras haya opciones de llegar a la Copa de España vamos a luchar por ello. Yo soy un luchador y quiero que mi equipo también lo sea. Si no llegamos a la Copa no será por no haberlo intentando», indica.

El brasileño igualmente apunta que el ataque seguirá siendo la esencia de su juego. «Siempre pienso en buscar el resultado a través de la ofensiva, pues no somos un equipo que especule ni que juegue esperando, sino que vamos a presionar».



Próxima jornada, este sábado

Por otro lado, LaLiga TV y La 7 TV emitirán el encuentro que tendrá lugar este próximo sábado 17 de noviembre a las ocho de la noche en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El conjunto entrenado por André Brocanelo jugará su tercer partido consecutivo como local, con la esperanza de conseguir la victoria, y es que suman ya cinco partidos sin vencer. Suman nueve puntos, y están a tres del descenso.