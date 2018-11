Regreso al bucle de la Champions

El equipo universitario se reencuentra con el MHP Riesen, colista del grupo, después de la Final Four de Atenas.

Ganar en escenarios como el Palau Blaugrana está al alcance de pocos equipos, ya que se deben dar diferentes condicionantes para poder salir con una victoria. Sin embargo, puestos a batallar, caer con las botas puestas era algo innato en el UCAM Murcia CB. Algo que no ocurrió el pasado domingo en el último cuarto, donde el equipo universitario, después de plantarle cara a los azulgranas pese a sus altibajos, bajó la guardia y se dio por vencido antes de tiempo. Por esta razón, la plantilla que dirige Javier Juárez tratará de utilizar otra vez la Champions League como terapia para curar una nueva herida abierta en la Liga Endesa, al igual que ocurrió con sus derrotas ante el Valencia Basket -en el Palacio- o frente al Baskonia, donde al equipo murciano le faltó un plus de competitividad ante dos rivales punteros en Europa.

El UCAM se reencuentra esta tarde (20.00 horas, Popular TV) con el MHP Riesen Ludwigsburg después de la Final Four de Atenas, donde el conjunto universitario consiguió su máximo logro europeo hasta la fecha al hacerse con la medalla de bronce de la Champions la pasada campaña. Y ambos se verán de nuevo las caras sobre el parqué después de firmar dos trayectorias bien distintas en una nueva edición del torneo europeo tras el duelo en el OAKA. El UCAM aterrizó ayer en Alemania dispuesto a sacudirse las malas sensaciones del domingo y con la intención de firmar la que sería su sexta victoria consecutiva en la Champions League, lo que dejaría muy encarrilada su presencia en las eliminatorias a un partido para completar la primera vuelta de la fase de grupos. No obstante, en el lado contrario se encuentra un MHP Riesen que no levanta cabeza en Europa al ser colista con cinco derrotas consecutivas. Además, ayer se confirmó que el alero Malcom Hills, uno de sus máximos referentes tanto en la liga alemana como en la Champions, sufre una grave lesión de rodilla que le mantendrá fuera de las canchas hasta el final de la temporada. Por lo que el conjunto alemán llegará todavía más tocado al choque de esta tarde.

Javier Juárez, técnico universitario, deberá realizar de nuevo dos descartes en la convocatoria después de que tanto Booker como Kevin Tumba se quedasen fuera de la lista la semana pasada, al no poder entrenar durante la semana. El pívot, tras sus molestias en el hombro, podría ser de nuevo uno de los descartes con vistas a la jornada de ACB el próximo fin de semana y el técnico aragonés deberá elegir otro nombre en una línea exterior donde el base Alberto Martín podría tener minutos de nuevo, tras regresar a la pista en Polonia la pasada jornada al superar su grave lesión en el tendón de Aquiles. Aunque el actual rol de Álex Urtasun como director de juego hace que tenga que compartir a día de hoy esa posición junto al navarro, Askia Booker y Charlon Kloof. Después del choque de esta tarde en Alemania, el UCAM Murcia recibirá en el Palacio el domingo, a las 12.30 horas, al Obradoiro en la Liga Endesa.