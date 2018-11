ElPozo manda a Dario Marinovic al filial mientras negocia su despido

Desde el club alegan que un acto de indisciplina ha precipitado el castigo al ala pívot.

Dario Marinovic tiene las horas contadas en ElPozo Murcia. De hecho, todo apunta que está viviendo sus últimos días con la entidad de Tomás Fuertes, que ayer emitió un comunicado en el que apartaba al futbolista del primer equipo. «ElPozo Murcia FS no contará en los próximos partidos con el ala croata Dario Marinovic por decisión técnica», indicando también que el jugador «entrenará con el filial, ElPozo Ciudad de Murcia, a expensas de llegar a un acuerdo entre ambas partes para rescindir su contrato». Con un escueto pero contundente escrito se pone fin a la etapa del capitán de Croacia en las filas de la escuadra murciana, a la que llegó en verano de 2015 y cuya vinculación con el club de la capital del Segura finalizaba en junio de 2019. Según pudo saber esta redacción, un acto de indisciplina ha desencadenado el divorcio entre el jugador y Diego Giustozzi, que ha tomado una decisión en la que cuenta con el total respaldo por parte del club.

El jugador, de 28 años, había renovado su compromiso con ElPozo en verano de 2017 y afrontaba su cuarta temporada en un equipo con el que ha conseguido una Supercopa (2017) y dos Copas del Rey (2016 y 2017). Marinovic ha disputado siete encuentros de liga en este curso, dos como titular y cinco como suplente, anotando cuatro tantos y siendo el último de ellos en el partido de hace dos semanas ante el Segovia, un encuentro que deparó una sorprendente derrota en casa y en la que el ala parece haber sido uno de los señalados. De hecho, el jugador se quedó fuera de la convocatoria en el partido del pasado domingo ante el Levante por decisión técnica de un Diego Giustozzi que ya no cuenta con él.

El entrenador argentino, que afirmó a su llegada al club de la capital del Segura que para él había cosas innegociables como el carácter y la entrega, ha apartado al jugador de la primera plantilla y desde el club se busca ahora un acuerdo para rescindir de mutuo acuerdo el contrato del jugador nacido en Dubrovnik. «Tiene que haber un mensaje y éste es el mío: hay unos principios y unos conceptos que no se negocian», apuntó el preparador en una entrevista exclusiva a LA OPINIÓN dejando clara su filosofía, y ya mostró su enfado la semana pasada al recordar la derrota en casa ante el Segovia: «Hay maneras y maneras de perder y me molestó mucho la forma de caer contra el Segovia. Podemos sacar grandísimas conclusiones de esa derrota, pero hay principios innegociables y fallamos en eso. Para mí el problema no fue el resultado y hay cosas más importantes en la pista que sumar tres puntos o no sumarlos». Así, todo apunta a que Marinovic, que ya no volverá a enfundarse la elástica de ElPozo, es el gran damnificado por el resultado y dejará un hueco en la plantilla que ocupará el brasileño Felipe Valerio, quien ha sido el señalado como el fichaje de invierno que llevará a cabo el cuadro murciano.

La 'perla croata' pone así fin a una etapa profesional en un equipo al que llegó procedente del Al Yarmouk kuwaití con la vitola de estrella pero que nunca llegó a despuntar en un club en el que ha jugado de ala, de pívot e incluso de cierre en alguna ocasión y su salida del equipo habla del carácter que está imprimiendo en la plantilla un Giustozzi que demuestra que no se va a casar con nadie.