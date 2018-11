Almela se estrena a domicilio

Solo van doce jornadas del campeonato liguero en el Grupo IV, y Manolo Herrero prácticamente se desmarca de la lucha por el liderato. Pese a que el Real Murcia es uno de los equipos más caros de la categoría, el técnico grana sorprendió ayer a todos al señalar que competir por el primer puesto es complicado. Y todo por la falta de gol que se agrava cada jornada que pasa. «El primer puesto está muy difícil», decía el preparador murcianista, añadiendo que «un equipo que no es capaz de hacer goles lo tiene muy complicado». «Es triste decirlo, pero no nos podemos engañar», sentenciaba.

Con solo nueve goles en lo que va de liga, el Real Murcia se desangra. Y Manolo Herrero no consigue cambiar la dinámica. «Al final nos queda seguir trabajando e insistiendo, y algún día cambiará la suerte y el acierto», indicaba en sala de prensa, lamentando que «la gente que vino para hacer goles, a día de hoy no los tenemos». «Víctor Curto y Chumbi no están en las mejores condiciones, y Alfaro lleva varias semanas fuera por lesión», comentaba.

Salvo ese problema, Manolo Herrero se mostró satisfecho con el juego de sus futbolistas. «El equipo defiende y trabaja, pero si queremos estar arriba necesitamos gol». Sobre la actitud de la plantilla, que sigue sin cobrar, dijo que «el comportamiento de la gente ha sido mucho mejor. Han entrado muy bien, enchufados, con ganas de ganar. El equipo tiene alma, quiere ganar y nunca renunciamos a marcar», dijo.