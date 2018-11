Munitis, molesto pese al triunfo: "Nos hemos metido atrás"

El entrenador del UCAM Murcia, el cántabro Pedro Munitis, valoró el triunfo por la mínima conseguido por su equipo en La Condomina frente al Villanovense (2-1) de forma dispar, ya que consideró, en líneas generales, que sus jugadores lo hicieron muy bien en ataque pero descuidaron la faceta defensiva: «Teníamos que desgastar al rival y aprovechar nuestras ocasiones, para ganar el partido ya fuera en el minuto cinco o en el 85», dijo el técnico.

Sin embargo, el propio Munitis consideró que el rival les hizo sudar la gota gorda para conseguir la victoria, ya que «venía imbatido desde su cambio de entrenador y nos iba a obligar a hacer las cosas muy bien». Además, el entrenador universitario consideró que «sabíamos que iba a ser un choque muy peligroso después de las dos victorias contundentes conseguidas». «En la segunda parte mantuvimos el mismo guion, todo salió a la perfección y fuimos capaces de adelantarnos».

No obstante, a Munitis no le gustó como su equipo gestionó la renta de dos tantos, una fase del partido que duró unos veinticinco minutos: «Hemos dado un paso hacia atrás y el rival nos ha hecho daño en nuestra propia área». En lugar de defender lejos de su portería, el UCAM Murcia optó por «defender muy cerca de nuestra portería, lo que hace que nos metan el 2-1 y nos ponga en apuros». Además, el Villanovense, que acabó el choque con dos delanteros en busca del gol, buscó «colgar un centro, buscar una segunda jugada», aunque los universitarios consiguieron preservar la ventaja y amarrar así el triunfo.

En todo caso, Munitis declaró estar «muy contento, pero no me conformo solo con el resultado ya sea negativo o positivo. Hoy hemos hecho varias cosas buenas y otras que tenemos que mejorar. No somos conformistas y este grupo quiere seguir creciendo semana a semana», añadió.

Por otra parte, el técnico cántabro fue preguntado por la gran actuación de un Isi Ros que continúa rayando a un gran nivel de juego: «Se trata de un jugador muy desequilibrante y el día que no le peguen en el campo será porque no ha estado bien». Aún con todo, añadió que «ha completado un gran partido en ataque», pero dijo que tanto él como todo el equipo deben «seguir mejorando nuestro nivel en defensa», explicó.