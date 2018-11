Gustavo Munúa: "Estos partidos refuerzan al equipo y a la afición"

Superioridad. Una palabra muy utilizada en la rueda de prensa de Gustavo Munúa tras la victoria contra el Badajoz. El entrenador uruguayo sabía que tenía que resaltar la actitud de los suyos, su capacidad de sufrimiento hasta el final, y así lo hizo. «En la parte anímica, estos finales refuerzan al equipo. Hicimos una muy buena primera mitad con dominio total del juego aunque, quizás, nos faltó dinámica con el balón. Después, nos encontramos con una segunda parte en donde ellos dieron un paso al frente, nosotros no entramos como teníamos que haberlo hecho, pero el equipo se repuso muy bien», afirmaba el técnico.

Destacaba también el entrenador los cambios y su importancia en el transcurso del partido. Julio Gracia y Elady dieron otro aire a un equipo que se asfixiaba cuando llegaba a tres cuartos de campo pero «tenemos variedad en la plantilla y jugadores desequilibrantes», decía el de Montevideo. Un Munúa que le restaba importancia a una de las imágenes más llamativas que se pudieron ver sobre el verde del Cartagonova, el momento del lanzamiento del penalti. Aketxe lo quería. Rubén Cruz cogió el balón decidido. Ambos jugadores discutirían hasta que Cordero puso paz. «Fue el nerviosismo del partido, el estar en los últimos minutos y es normal que todos lo quieran lanzar. No sé qué se ha visto desde la tribuna pero no es nada que no se pueda solucionar entre nosotros en el vestuario. Estoy muy contento con ellos», matizaba.

Un penalti que, finalmente, lanzaría el delantero titular en la jornada de ayer, en detrimento del vasco, que saltaría al campo en el minuto 73 ya que contaba con cuatro cartulinas amarillas pero «el partido se complicó. Lo queríamos reservar porque es importante que esté en un encuentro como el de la semana que viene», insistía el entrenador.



Derbi a la vista

Y es que era inevitable no preguntar sobre una cita como la que tienen los dos equipos más emblemáticos de la Región la próxima semana. «No veo favorito a nadie en un derbi. Es un partido muy lindo frente a un buen equipo. Todo el mundo espera este tipo de partidos. Lo que puedo asegurar es que no iremos a Murcia a ver qué pasa. Iremos fuertes, a buscar el partido desde el primer minuto. Pero sabemos que no va a ser fácil», respondía Munúa.

A ese partido, el Cartagena llega por encima en la clasificación, algo que el técnico albinegro considera una mera anécdota ya que «falta mucho campeonato. Los equipos se están acomodando. Un derbi tiene cosas especiales fuera del fútbol. Estamos todos muy ilusionados con ese partido».

La cita en la Nueva Condomina será el domingo, a las 17.00 horas.

Pero la competición no solo la disputan granas y albinegros. Munúa tiene claro que los todos los ojos van a estar en el feudo murcianista el próximo fin de semana pero, para él, hay dos equipos que están marcando la diferencia: UCAM Murcia y Melilla. «Al comienzo del campeonato nosotros eramos el rival a batir pero ahora ambos conjuntos están a un gran nivel. Están demostrando que vienen haciendo las cosas muy bien. La mochila de estar arriba no la tenemos solo nosotros», decía el ex- guardameta. Presión para universitarios y norteafricanos.