El UCAM pone a prueba su fiabilidad ante el Villanovense

El líder del grupo IV de Segunda División B sigue defendiendo su condición una semana más. Un UCAM Murcia inmerso en una gran racha de resultados y buenas sensaciones en su juego recibe este mediodía en La Condomina (12.00 horas, Footters) al Villanovense, un equipo situado en puestos de descenso que no ha arrancado la temporada tal y como se presumía en verano tras armar una plantilla, en teoría, de garantías.

La realidad es la que es para los universitarios. El equipo de Munitis se encuentra posicionado, tras once jornadas disputadas, en un lugar en el que ni los más optimistas podrían prever. Con 25 de 33 puntos posibles sumados, siendo el equipo más goleador del grupo IV con veinte tantos, la mejor diferencia en ese aspecto (+12), y el mejor a domicilio, los buenos resultados y especialmente el rendimiento ofrecido por todo el bloque por encima de individualidades han provocado que el UCAM de Munitis sea hoy el líder del grupo IV.

Aún queda mucha Liga por disputar, pero con el equipo asentado en la zona alta de la clasificación desde hace el inicio de la campaña y en una línea claramente ascendente de buenos resultados y con los lesionados recuperando su mejor tono físico, llega un momento de la temporada en el que el UCAM se puede convertir en su propio y principal enemigo.

Evitar la relajación y frenar el éxtasis será la principal tarea del equipo de Munitis para medirse hoy al Villanovense, equipo que viene de empatar en su feudo frente al FC Cartagena y que cuenta con jugadores con una importante trayectoria en la categoría como Pajuelo, Tapia, Espín o Gonzalo Poley, jugador con pasado en equipos de la Región. También es el caso del delantero murciano Andrés Carrasco, o un ex del Real Murcia como Xiscu. Los extremeños, con un plantel en teoría diseñado para volver a pelear por los puestos de play off, no han encontrado los mejores resultados en esta primera parte de la temporada. De hecho, solo han sido capaces de sumar nueve puntos en once jornadas y han conseguido un único triunfo. Por otro lado, acumulan seis empates, solo superados en el grupo IV por el Linense en ese aspecto.

«Es más objetivo valorar al Villanovense por las últimas jornadas que por la clasificación», advertía Pedro Munitis, quien añadió sobre el rival que «el análisis hay que hacerlo desde que cambiaron de entrenador -Julio Cobos sustituyó a José Manuel Roca-, desde entonces no han perdido», afirmó el cántabro. Además, añadió que «es rocoso y difícil de batir, nos va a exigir sacar nuestra mejor versión. Tenemos una gran motivación, la de batir a un equipo que no ha perdido con su nuevo entrenador».

El cántabro también ha mantenido la cautela: «Miramos la tabla para saber qué hemos hecho hasta el momento. Hasta hoy hemos hecho las cosas bien. ¿El futuro? Ya veremos. No nos podemos salir de la línea de enfocar el siguiente partido», recalcó.