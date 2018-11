El Real Murcia, condenado al 0-0

El empate a cero se está convirtiendo en el marcador favorito del Real Murcia en lo que va de temporada. Si hasta ayer, los granas habían acabado cuatro partidos con ese resultado, en Don Benito no iba a ser distinto. Tampoco ayudó mucho la apuesta de Manolo Herrero por seguir metiendo músculo en el centro del campo, olvidándose de las bandas, donde los murcianistas estuvieron más desnudos que nunca. Con Alfaro lesionado y Héber Pena fuera de la convocatoria por decisión técnica, el preparador del conjunto murciano volvió a poner todas sus miradas en el medio, donde ha sido titular Armando por primera vez en lo que va de curso y donde también se sumaba Miñano. Corredera y Maestre tampoco faltaban a la cita. Con overbooking en el centro del campo y las bandas prácticamente cerradas, el Real Murcia volvió a ofrecer una versión muy gris. Dani Aquino era el único capaz de encender la luz cada vez que tocaba el balón, pero pocas veces encontró acompañamiento.

Empezó el Real Murcia mandando en el partido. Cómodo sobre el terreno de juego, los murcianistas fueron los primeros en pisar el área de Leo, pero la claridad pocas veces apareció. Cuesta demasiado al conjunto grana ser letal en la zona peligrosa, y esta mañana no ha sido distinto. Dos faltas peligrosas al borde del área podían haber cambiado el encuentro, sin embargo no es el Real Murcia un equipo peligroso en ese aspecto. Armando, que fue el lanzador en las dos ocasiones, no tenía la mira afinada, chocándose primero con la barrera y enviando posteriormente fuera.

El protagonismo del Real Murcia acabó pronto. Pese a la cantidad de hombres en el centro del campo, los granas no encontraban la inspiración, más preocupados de cortar que de crear. Así, el Don Benito fue dando pasos al frente, y durante el final de la primera parte puso en aprietos a los de Herrero, que se salvaron gracias al acierto de Mackay. El gallego primero evitó con una estirada el gol de Bernal y después estuvo más rápido que Agudo. Hasta la suerte se alió con los granas, que veían como Abraham Pozo enviaba por encima de la portería cuando no había nadie bajo palos.

El descanso vino en el mejor momento. Y así se demostró cuando el Real Murcia volvió al terreno de juego. Volvieron los granas a mandar durante algunos minutos. Pese a que no tenían claridad y a que los caminos al gol son escasos –no ayudan las decisiones de Herrero-, Dani Aquino sacó el mapa y buscó alternativas. Lideró el murciano una contra perfecta, pero cuando miraba a los ojos de Leo, pecó de compañerismo. No chutó el ´10´ como todos esperaban. Cedió al balón a Manel Martínez, pero Mario se cruzó por medio para enviar a córner y dejar al delantero catalán con la miel en los labios. Empezaba la segunda parte como querían los aficionados granas. Y continuó así durante unos minutos. De nuevo sería protagonista el Torito en el minuto 56. El murciano volvía a poner a temblar al Don Benito en una contra. En esta ocasión buscó a Migue Leal y lo encontró, pero el lateral disparó a las manos de Leo.

Sin el gol, el Real Murcia fue perdiendo fuelle y el Don Benito relajándose para intentar sorprender a los granas. Durante algunos momentos los locales encerraron a los murcianistas, aunque tampoco iban sobrados de pegada. Sus pocas ocasiones fueron sin problemas a las manos de Mackay.

Ni los cambios reactivaron el partido. Pudo cambiar el marcador Mamau, pero Leal se encargó de cruzarse en su camino para desviar a córner, y en los últimos minutos el Murcia no se dio por vencido y buscó, sobre todo a través de Aquino, el área, aunque la suerte, o el remate, seguía siendo esquiva. Otro empate a cero. El quinto en lo que va de curso.