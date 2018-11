El Murcia inicia hoy su 'nueva vida'

Consejo nuevo, vida nueva. Esa es la mentalidad con la que ha afrontado el Real Murcia esta semana después de la salida de Víctor Gálvez -y su séquito- de la Nueva Condomina junto con la posterior llegada al club de los miembros de la Plataforma de Apoyo. Cierto es que todos los problemas que han rodeado al equipo murciano en el último mes no han desparecido de la noche a la mañana, pero la entrada del nuevo consejo de administración, con el presidente Chema Almela a la cabeza, ha iniciado los primeros pasos para que el plano deportivo vuelva a tener protagonismo sin olvidar la gravedad del apartado institucional.

Después de la imagen ofrecida al término del partido frente al Granada B el pasado sábado, con toda la plantilla en la sala de prensa solicitando la marcha de Víctor Gálvez al sentirse engañada una y otra vez, el Real Murcia regresa al césped con la intención de empezar desde cero tras los cambios en los despachos. Los futbolistas todavía no están al corriente de sus nóminas, ya que a día de hoy tan solo han cobrado un mes los empleados de la entidad. Pero la actitud con la que se medirán hoy al Don Benito, a las 12.00 horas ( Footters.com), será un tanto diferente por el aire nuevo en el apartado institucional. «Ahora tenemos la certeza de que no nos van a engañar y nos van a decir lo que hay y lo que no, no como anteriormente que nos decían cosas que no podían cumplir», dijo Manolo Herrero, entrenador del Murcia en la previa. Además, el pasado viernes también se conoció que el notario Francisco Tornel inyectó 200.000 euros en la ampliación de capital y pasa a ser el nuevo máximo accionista, reduciendo las acciones de Raúl Moro y Mauricio García de la Vega, aunque éste último ha impugnado el proceso.

Con esta nueva atmósfera, el Real Murcia puso rumbo ayer a Don Benito para buscar los tres puntos después de sufrir la primera derrota de la temporada ante el Recreativo Granada. No obstante, la sorpresa fue que el extremo Héber Pena no viajó con sus compañeros. Y es que el propio Manolo Herrero confirmó horas antes que todos sus jugadores estaban en plenas condiciones, salvo los lesionados Víctor Curto y Jesús Alfaro junto con el sancionado Hugo Álvarez. Por esta razón, se esperarán hoy más cambios en los planes del técnico jiennese.

El delantero Manel volverá a ser la máxima referencia ofensiva, al igual que ocurrió la semana pasada, y el aguileño Rafa Chumbi podría volver a tener minutos tras superar una grave lesión de rodilla y regresar el pasado sábado a los terrenos de juego. La ausencia de Víctor Curto, quien pelea para poder llegar al derbi el próximo domingo frente al FC Cartagena tras sus molestias en el bíceps femoral, provocará de nuevo el baile de piezas en un ataque donde Julio Delgado y el muleño Josema serán los únicos extremos puros de Herrero ante la ausencia de Héber Pena.

La baja de Hugo Álvarez, al cumplir ciclo de amonestaciones, dará entrada al central Dani Pérez en el once para tratar de buscar la victoria en un terreno de juego en el que el Don Benito se ha hecho fuerte en el arranque de la campaña. El conjunto extremeño tan solo ha cedido una derrota como local, ante el Sevilla Atlético, y ha conseguido puntuar en su estadio frente al FC Jumilla (2-0) y el Cartagena (0-0). Sin embargo, el Don Benito encadena cinco jornadas sin ganar y la última derrota frente al Badajoz fue un mazazo duro al perder un punto en los últimos minutos. Por lo que los de Juan Antonio García Acedo buscarán tomar aire en la tabla con un triunfo frente a los granas.