"La postura del actual consejo constituye un auténtico fraude a la Ley de Sociedades"

Mauricio García de la Vega emitió ayer un comunicado para contestar a la nota publicada un día antes por el consejo de administración en el que defendían que no iban a inscribir sus acciones ya que el Real Murcia no está obligado a ello. «La resolución del TAS no contiene obligaciones para el Real Murcia, sino solamente para Corporación Augusta -empresa de Raúl Moro-», indicaban desde NC. El mexicano, a través de sus abogados, defiende que «el laudo resuelve definitivamente el conflicto entre iconos y Corporación. Una vez aclarado tal conflicto contractual, no es necesaria la voluntad de Corporación porque una decisión con efectos de cosa juzgada ha ventilado la cuestión, lo que debía y debe conducir a inscribir a quien por medio del reiterado laudo acredita ser titular real de las acciones, sin que sea admisible aguardar a la comunicación voluntaria de Corporación ni a una ejecución forzosa del laudo». «Con el laudo encima de la mesa, resulta ridículo, improcedente e ilegal que apele de nuevo a la necesidad de consentimiento de Corporación para la inscripción». En la nota se habla de que el consejo se ampara en «burdas excusas», insistiendo en que continúa «la estrategia de Gálvez». «De nuevo utilizando las acciones de Corporación, el actual consejo accede al Real Murcia, por lo que sigue perpetuando y se hace cómplice de un evidente abuso de derecho, que no debería merecer amparo, aprovechando con evidente mala fe la influencia en la vida social de esta SAD de la titularidad de unas acciones del Real Murcia que ya no son propiedad de Corporación desde el 7 de marzo de 2018». Para los abogados del mexicano esta postura «constituye un auténtico fraude a la Ley de Sociedades, así como una conducta penalmente reprochable tipificada en el artículo 293 del Código Penal, por lo que Iconos se reserva el ejercicio de acciones adicionales a las ya plantea de impugnación de la ampliación de capital». Por último indica que «en una SAD la legitimación para intervenir en la gestión no da la vecindad civil ni envolverse en la bandera, ni la apariencia de estar ungido como mesías salvador. La legitimidad la dan las acciones y tanto este consejo como cualquier resultado de la ampliación de capital está sustentado en la mentira de las acciones de Corporación».