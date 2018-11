Herrero pone en cuarentena a Curto por una rotura en el bíceps femoral

Los problemas musculares que arrastra Víctor Curto han hecho saltar las alarmas en el Real Murcia. Y es que el delantero no podrá disputar el encuentro de mañana, a las 12.00 horas ( Footters.com), frente al Don Benito por una rotura en el bíceps femoral que le convierte también en duda para medirse el próximo domingo en el derbi al FC Cartagena. Así lo confirmó ayer Manolo Herrero en la previa del choque que se disputará en tierras extremeñas, por lo que el entrenador murcianista deberá modificar sus planes tanto en la delantera como en la defensa al contar también con la ausencia obligada por sanción del central Hugo Álvarez. «Curto tiene una enlongación en el bíceps femoral. Para este partido no va a estar y para el Cartagena sería duda. Salvo la baja por sanción de Hugo Álvarez -al cumplir ciclo de amonestaciones- no hay más ausencias, esperemos que no haya ningún contratiempo más», explicó el técnico, quien hoy ofrecerá la convocatoria para el choque frente al Don Benito.

En el último partido en casa, frente al Recerativo Granada, Manel partió de inicio como principal referencia ofensiva ante las molestias del delantero catalán. Por lo que volverá a ser la primera opción del delantero jiennense para mañana junto a un Rafa Chumbi que podría repetir convocatoria tras regresar a los terrenos de juego el pasado sábado tras más de un año y medio sin competir por una grave lesión de rodilla. El Murcia tratará de recuperar la buena dinámica sobre el césped, después sde sufrir la primera derrota en liga, tras la tormenta instituciona de las últimas semanas. «Al final todo esto nos hace más fuertes y nos une más. Con esta nueva etapa institucional también queremos mejorar en el césped porque, queramos o no, empezamos bien, pero nos hemos ido diluyendo. Ojalá que a partir de ahora recobremos nuestro juego y seamos más alegres sobre el césped para comenzar a ganar partidos, que es lo que queremos en este momento», dijo Manolo Herrero.

«Existe mucha más comunicación con el nuevo consejo. El otro día tuvimos una reunión con los capitanes y nos explicaron su forma de trabajar. Están dando pasos hacia adelante y tienen el interés de que todo mejore y funcione como merece un club como el Murcia. Este último mes éramos un desastre. Ahora tenemos la certeza de que no nos van a engañar y nos van a decir lo que hay y lo que no, no como anteriormente que nos decían cosas que no podían cumplir», añadió Manolo Herrero preguntado por la entrada de la Platarforma de Apoyo al Real Murcia al consejo de administración en lugar de Víctor Gálvez.