Giustozzi: "Solo nos podemos relajar en el mes y medio de vacaciones"

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia, aseguró ayer que «no hay que volverse locos» por el hecho de encajar ante el que era colista de la Primera División de fútbol sala, el Naturpellet Segovia, una inesperada derrota, aunque incidió en que deben «eliminar la zona de confort y dejar de mentirnos a nosotros mismos y a la gente». El técnico argentino habló claro en la rueda de prensa previa al partido que el conjunto murciano disputará mañana a las 13.15 horas (LaLiga TV) en la cancha del Levante, correspondiente a la novena jornada de la Liga.

Ese choque llegará mediatizado por el 2-3 encajado el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia contra un rival que era último y tan sólo había sumado un punto de 21 posibles. «Esta es una semana importante porque nos queda pasar por el último estado de ánimo que nos falta en esta temporada. Primero fue la ilusión por iniciar una nueva campaña, luego la confianza que da ganar, más tarde el hecho de jugar ante los dos rivales más poderosos y ahora el golpe duro del pasado domingo y tenemos que mostrar capacidad de reacción», comenzó diciendo Giustozzi ante los medios de comunicación. El preparador de ElPozo relativizó, aunque sin dejar pasar lo ocurrido en la anterior jornada.

«No hay que volverse locos. Hicimos siete partidos buenos o muy buenos de los nueve disputados entre la Liga y la Copa del Rey, pero este equipo tiene que jugar tensionado. Apenas podemos relajarnos y la zona de confort hay que eliminarla, ya que debemos dejar de mentirnos a nosotros mismos y a la gente. Hay un mes y medio de vacaciones y ahí es cuando nos podemos relajar», declaró. «Hay maneras y maneras de perder y me molestó mucho la forma de caer contra el Segovia. Podemos sacar grandísimas conclusiones de esa derrota, pero hay principios innegociables y fallamos en eso. Para mí el problema no fue el resultado y hay cosas más importantes en la pista que sumar tres puntos o no sumarlos», añadió.

Según Giustozzi, «la capacidad de reacción une, convence y hace que un equipo salga campeón», por lo que tienen que volver a tener la identidad que, a su juicio, debe imperar en ElPozo. «Debemos volver a ser nosotros mismos y sacar la humildad de un equipo chico aunque sea grande el escudo que llevamos en el pecho», afirmó el técnico de ElPozo.