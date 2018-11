Miguelín y Álex reaparecerán con ElPozo Murcia el domingo en la pista del Levante

Miguel Sayago 'Miguelín', capitán de ElPozo Murcia, lanzó ayer un mensaje tras el inesperado tropiezo en casa ante el Naturpellet Segovia y ya pensando en el siguiente encuentro, que será este domingo en la cancha del Levante (13.15 horas, La LigaTV), afirmando que tienen que «reaccionar tras haberla liado» y que todos deben «dar el do de pecho y arrimar el hombro para demostrar que somos un equipo». El internacional, que se perdió el choque ante el Segovia, reaparecerá tras superar unas molestias físicas, al igual que el ciezano Álex Yepes.

«Estamos fastidiados porque no es el resultado esperado y dimos un paso atrás, pero ahora hay que mostrar capacidad de reacción para demostrar dónde queremos estar. Nos faltó la aptitud y el compromiso que tenemos durante la semana y fue un palo para todos, pues nos podíamos poner cerca del líder», manifestó, para añadir que «hay que asumir que no estuvimos bien y saber que cualquier rival nos puede complicar si tú no estás a tu nivel y te exiges al máximo».

En tres días los murcianistas, que siguen siendo terceros en la tabla, con 16 puntos, visitarán a un Levante que es séptimo con tres puntos menos.

«Es un rival que hace partidos muy serios, que te lleva al límite y en su casa aprieta muchísimo con su gente. Debemos ser conscientes de que no podemos volver a fallar y sumar los tres puntos», indicó Miguelín, quien ha incidido en la necesidad de levantarse.