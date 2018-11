El remiendo de tierra y césped

La directiva lleva ya tres años reivindicando las obras que completen la superficie de juego para sus jóvenes futbolistas.

Desde 2015 el campo de fútbol de Los Belones se ha convertido en una instalación remendada, con una superficie verde dentro de un terreno de fútbol 11. Desde hace tres años los directivos, padres y jugadores del club de la diputación cartagenera reclaman al Ayuntamiento de Cartagena y a los diferentes alcaldes y concejales de Deportes una solución a esta situación disparatada y hasta ahora han sufrido los sinsabores del olvido, dejadez y arrogancia de algunos de los gobernantes del municipio.

Por ello, tras muchos meses de paciencia y de buscar el entendimiento a través de reuniones que nunca se celebraron y promesas que tampoco se cumplieron, los jóvenes futbolistas que forman parte del club decidieron protestar antes de cada partido reivindicando el campo de fútbol 11 ya. «La junta les explicamos que el Ayuntamiento no nos atiende ni nos recibe y que había que tomar medidas de protesta entre padres y jugadores, por eso lo de la sentadilla. Lo van hacer cada partido que jueguen como locales en el Llano del Beal además de salir con una pancarta solicitando la terminación del campo», explica a esta redacción Juan Expósito, presidente del club desde 2015.

Se han movilizado de forma insistente en las redes sociales, porque no hay nada que moleste más que se saquen las vergüenzas a cualquiera de forma pública.

Por ello, el pasado fin de semana el nuevo concejal de Deportes, Manuel Mora, se reunió con el presidente y los directivos de Los Belones CF para analizar las necesidades del terreno de juego de cara a su inclusión en la red de campos de césped artificial.

Para los dirigentes no hay otra respuesta que no sea ponerse manos a la obra cuanto antes.

Aún así, alguien que esté leyendo este reportaje y no sepa nada del asunto hasta hoy se seguirá preguntando cómo se le ocurre a nadie la idea de incluir un campo de fútbol-8 dentro de un campo de tierra de fútbol 11. En principio, la propuesta es bien aceptada por el propio club, «y dejarlo preparado para terminar el campo de fútbol-11 en su totalidad», añade Expósito, pero «todo esto se hizo a espaldas de todos los miembros de la junta directiva. Yo era el coordinador del club, no de la junta directiva. El campo se hace, es decir la mitad del campo y se inaugura rápidamente en marzo de 2015, antes de las elecciones», añade el presidente para apuntar que: «Sorprendentemente la que hace el campo es la empresa del directivo que después va en lista del Partido Popular para las elecciones municipales».

La junta directiva dimite en bloque «por no saber cómo se ha hecho el campo y esta persona, directivo y constructor, quiere coger la directiva para alquilar el campo y sacar beneficios. Así que a última hora sacamos candidatura en la que me integro yo con unos cuantos padres, para que el campo no caiga en un negocio dejando de lado el club. Ganamos las elecciones y cogemos la junta directiva».

Es entonces cuando el que construye el campo les pide 40.000 euros y tras comprobar que todo está correcto el club hace una transferencia por ese importe.

No obstante, nadie en el club considera que haya que dilatar más la petición de la finalización de las obras. No entienden cómo van a competir cuando hay solo un campo de fútbol 8. No hay una instalación de fútbol 11 en toda la zona del Mar Menor y La Manga a partir de Los Belones, por lo que consideran muy justa su derecho a tener un campo en condiciones. «Esta temporada tenemos infantiles y cadetes en la liga federada jugando fútbol once y los partidos como locales no se pueden jugar en Los Belones, se juegan en el Llano del Beal», añade Expósito. Así que inician una larga travesía por el desierto de concejal a concejal y nadie es capaz de darles una solución a corto o a medio plazo.

Primero fue con Ricardo Segado, con el que analizaron la situación del campo y la terminación de las obras y no recibieron noticias. Después llegó Obdulia Gómez, del PSOE «no nos contesta a ninguna solicitud de reunión», hasta que en 2017 deciden presentar la propuesta de terminación del campo en los Presupuestos Participativos en la votaciones que se hacen por circunscripciones Los Belones pertenece al Rincón de San Ginés, junto a La Manga, Algar, El Llano del Beal y demás playas del Mar Menor. Se votan las propuestas de todas las poblaciones y queda en primer lugar terminar el campo de fútbol de Los Belones.

«La sorpresa llega cuando la mesa de técnicos junto a Juan Pedro Torralba a la cabeza -concejal de Servicios Públicos, Participación Ciudadana y Festejos- desechan esa opción y sacan a votación en el campo de fútbol un Pipi-can -espacio reservado para que los perros hagan sus necesidades-», dice Expósito. Esto no hace más que indignar más a padres, madres y directivos, que ven cómo nadie es capaz de aportarles una solución.

Las protestas han sido su última medida y la determinación de todos es que el resto de ciudadanos de Cartagena conozcan los problemas que han tenido hasta el momento para que alguien haga caso.

No cejarán en su empeño hasta que los gobernantes se pongan manos a la obra. Con la inclusión de la instalación del césped en los presupuestos municipales de 2019 anunciado por la alcaldesa de Cartagena la pasada semana pueden haber encontrado el camino, aunque ya no se creen nada de nadie hasta que no vean cómo arrancan las obras. Por eso, continuarán con sus protestas, para que el parche desaparezca y los chavales puedan tener una instalación en condiciones, ni mejor ni peor que cualquier otro jugador del municipio.