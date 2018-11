El play off, por fin a tiro

Este fin de semana la duodécima jornada depara un enfrentamiento entre el Talavera y el San Fernando, cuarto y tercero respectivamente, lo que supone para el FC Cartagena una nueva oportunidad para colarse entre los cuatro primeros si el equipo es capaz de vencer su partido frente al CD Badajoz.

El bloque albinegro no sabe lo que es estar en los puestos de play off en este primer tercio de la competición liguera, aunque bien es cierto que tanto en la décima como en la undécima ha estado muy cerca. El año pasado, por comparar una y otra temporada, el conjunto albinegro no llegó hasta estas posiciones que dan derecho al final de temporada a jugar play off hasta la jornada duodécima, precisamente la que se disputa este domingo.

El desastroso arranque de temporada dio lugar a que el Cartagena se mantuviera en puestos de descenso en las cuatro primeras jornadas. La derrota ante el UCAM Murcia lo envió a la decimoctava posición, un lugar desconocido por la afición albinegra desde hace mucho tiempo.

Pero la posterior reacción ha facilitado que aquello quedara en un mal recuerdo y que la plantilla albinegra evolucione para buscar el lugar que le corresponde, o al menos por el que los dirigentes habían confeccionado esta plantilla.

El defensa central Moisés García fue preguntado por esta circunstancia, el enfrentamiento entre dos rivales directos y las opciones de aprovecharse del tropiezo de cualquiera de ellos. El jugador del Cartagena indicaba que «creo que a parte de ese partido, jugamos en casa. Después del empate pasado toca sumar de tres en tres y meternos en el play off. El equipo no piensa en eso, sino en hacer las cosas bien y cada vez se ve más aquello que quiere el entrenador y eso es lo importante».

A pesar del comienzo titubeante de este Cartagena en el arranque de la temporada, cree Moisés que en estos momentos el bloque cartagenerista está consiguiendo ver reflejado sobre el terreno de juego lo que el preparador entrena durante la semana. «Ya se va viendo lo que el míster quiere y a ver si nos podemos asentar ahí arriba, pero es cierto que no es algo que nos preocupa».

Dice que el pasado les debe servir para no volver a cometer los mismos errores y parece que han tomado nota: «El Cartagena ha hecho plantilla para ser campeón y ahora estamos en una buena dinámica. Estamos a un punto de la temporada pasada y ese arranque tan irregular nos priva de estar más arriba».

Un rival con nuevo técnico

El próximo rival es el Badajoz, rival que acaba de incorporar a un nuevo entrenador, Mehdi Nafti. Llegó en la última jornada, con victoria del equipo extremeño ante el Don Benito. Del bloque extremeño el futbolista albinegro respondía que «será un equipo que viene muy motivado, como todos los que vienen aquí, pero el Cartagena tiene que hacer su fútbol y así nos llevaremos los tres puntos».

Explica el defensor que de Villanueva se volvieron con sabor agridulce. «Hay que quedarse con la parte positiva y que lo intentamos, con varias ocasiones para llevarnos la victoria, por lo que hay que tratar de corregir esos errores».

Por último, al jugador también se le preguntó por el derbi que jugarán el FC Cartagena y el Real Murcia este próximo domingo 18 de noviembre en Nueva Condomina. Moisés García no entró en demasiadas aclaraciones y aunque subrayó la relevancia que tiene para la afición un partido de este tipo, considera que la cabeza de los futbolistas debe estar ahora en otras cosas. «Es cierto que es un partido muy bonito para la afición, pero si empezamos a pensar en el derbi, mal vamos. Cuando pase este próximo partido, ya viviremos esa semana tan importante».