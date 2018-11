El UCAM vuelve a reinar en la Champions

No hay quien pare al UCAM Murcia CB en la Champions League. El conjunto murciano ha conseguido su quinta victoria consecutiva tras superar al Anwil en Polonia (68-87) y se mantiene como líder invicto del grupo A en el torneo europeo. El equipo que dirige Javier Juárez volvió a firmar una buena segunda parte después de dejar luces y sombras durante el primer tiempo, ya que dio vida a los locales tras bajar la intensidad en defensa. El rol de base de Álex Urtasun, ante la ausencia de Askia Booker, por momentos, dio lucidez al ataque del UCAM. Aunque en el último cuarto Charlon Kloof ofreció una auténtica exhibición física que acabó machacando al conjunto polaco. El cuadro murciano visitará el próximo domingo a las 19.30 horas el Palau para medirse al Barça Lassa en la ACB.

PRIMER CUARTO

El UCAM fue de menos a más durante el primer cuarto. Desde el principio comprobó el potencial exterior del Anwil y el conjunto polaco logró la primera ventaja del choque (7-2). No obstante, el conjunto universitario se desperezó en tareas ofensivas y elegir buenos tiros en ataque. Sobre todo con la entrada de Álex Urtasun como base, tras la ausencia de Booker, y el pívot Cate (10-10). Rojas no dudó en penetrar en varias ocasiones desde la esquina y, a partir de ahí, después de un triple desde la esquina de Edu Durán tras una buena circulación de balón, los de Javier Juárez dominaron el marcador hasta el final de los primeros diez minutos de partido (14-19).

SEGUNDO CUARTO

Un triple de Rudez abrió el segundo cuarto para el conjunto murciano, junto a dos tiros libres de Cate (16-24). Javier Juárez apostó por un quinteto muy abierto durante esos minutos con Urtasun, Oleson, Durán, Rudez y Cate, sin embargo, cuando todo iba bien en el ataque del UCAM, llegaron los fallos en defensa. El cuadro universitario perdió dureza atrás y el Anwil anotó varias canastas fáciles para enchufarse de nuevo al partido con un parcial de 12-2 (28-26). Aunque, los visitantes reaccionaron a tiempo y pese a que no recuperaron el tono defensivo, sí pudieron mantenerse cerca en el marcador gracias a sus aciertos en ataque. Los seis rebotes ofensivos hasta entonces, permitieron a los de Juárez anotar en segunda oportunidad durante varias ocasiones, pero todavía seguía sin cuidar bien el balón al sumar 7 pérdidas al descanso. Delía, a la contra, y Doyle, quien se jugó la última posesión de la primera parte a pesar de que se había marcado otra jugada, cerraron los primeros veinte minutos en Polonia con un apretado marcador (37-39).

TERCER CUARTO

Pese al buen arranque tras el paso por vestuarios, el UCAM no solucionó sus problemas y ambos equipos, mermados ya físicamente, recurrieron varias veces a las faltas para intentar frenar a los contrarios (43-47). No obstante, pese a los errores, y el ritmo de partido a trancas y barrancas, los universitarios consiguieron una ventaja de diez puntos con un triple de Rojas tras tocar aro (44-54). El hierro repelió varias canastas del Anwil y, después de fallar un par de triples liberados, Charlon Kloof cerró el tercer cuarto con una canasta sobre la bocina desde la mitad de la cancha (49-59).

ÚLTIMO CUARTO

Los puntos de Oleson y Rudez abrieron el tramo decisivo del encuentro, donde el UCAM volvió a sacar el rodillo. La plantilla que dirige Javier Juárez volvió a dejar su mejor versión para el final, junto a la exhibición física de un Charlon Kloof que firmó unos números estelares. El base holandés, con un mate y un triple, amplió la ventaja para los murcianos (55-69) y después llegó otro lanzamiento de tres de Urtasun para colocar una ventaja de 17 puntos (55-72). A partir de ahí, el Anwil bajós los brazos y el UCAM sacó el martillo. En los últimos minutos entró a pista el base Alberto Martín, después de ocho meses lesionado tras romperse el tendón de Aquiles, y asistió a Mutic para sellar la quinta victoria y mantener al UCAM como invicto en la Champions League (68-87).