El UCAM recupera a Alberto Martín

Las molestias de Tumba en su hombro le podrían dejar en Murcia.

Después de que la enfermería solo trajera noticias negativas al UCAM Murcia CB en las dos últimas temporadas, el conjunto universitario recuperará a una de sus piezas. El base Alberto Martín volverá a entrar en una convocatoria ocho meses después de romperse el tendón de Aquiles durante un entrenamiento, y estará mañana en el encuentro que disputará el equipo murciano en Polonia frente al Anwil Wloclawek en la Champions League (18.00 horas, Popular TV). El jugador madrileño lleva varias semanas entrenando a buen nivel con la plantilla que dirige Javier Juárez y las sensaciones invitan a que pueda tener sus primeros minutos esta temporada en la competición europea, donde el UCAM se mantiene al frente del grupo A al estar invicto en las primeras cuatro jornadas.

La entrada de Alberto Martín en los planes del técnico aragonés podría convertirse en un soplo de aire fresco para el juego ofensivo, donde hasta ahora no se ha encontrado la regularidad con Booker y Kloof como directores de juego. Sin embargo, al mismo tiempo, no se quiere correr ningún riesgo innecesario, ya que el base sufrió en marzo la misma lesión que José Ángel Antelo. Los problemas en el talón del gallego aparecieron de nuevo en la Final Four de Atenas y recientemente desveló el calvario que tuvo que superar durante el pasado verano, junto a la lucha de cada día por intentar volver a la pista dentro de un tiempo.

La electricidad y la intensidad que imprime Alberto Martín sobre la cancha podría serle muy útil al UCAM esta temporada, y la intención es introducir al base poco a poco en la dinámica del equipo. Al igual que ocurrió la temporada pasada hasta su lesión, la Champions se presenta como la mejor vía para que el madrileño vaya ganando protagonismo al ocupar una de las fichas cinco de formación que se requieren en la competición europea; por lo que mañana podría sumar sus primeros minutos en Polonia para ir ganando confianza.

Javier Juárez deberá dejar a dos jugadores en Murcia para completar la convocatoria, ya que Alberto Martín ocupará el lugar de los canteranos Emilio Martínez o Lazar Mutic, y todo apunta a que uno de esos descartes volverá a ser Kevin Tumba. El pívot belga volvió a resentirse de sus problemas en el hombro derecho durante el encuentro del pasado sábado ante el Cafés Candelas Breogán en la Liga Endesa y el técnico aragonés le podría dar descanso con vistas al choque del próximo domingo, a las 19.30 horas ( Movistar +), en el Palau Blaugrana frente al Barcelona Lassa. No obstante, todo dependerá de la evolución de Tumba, ya que el jugador del UCAM arrastra molestias en la articulación desde que arrancó la temporada.