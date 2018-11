Toni Hernández, fuera del Real Murcia

La etapa de Toni Hernández en el Real Murcia ha acabado hoy. El valenciano se marcha en el primer movimiento de una jornada en la que se espera la dimisión de Víctor Gálvez. El adiós del que ha sido portavoz y director deportivo de la entidad se ha confirmado en un escueto tuit. Dado que el Real Murcia no dispone ahora mismo de página web al no haber pagado el dominio de la misma, la entidad ha informado de la salida de Toni Hernández a través de la red social.

"Toni Hernández ha dejado de ser en el día de hoy director deportivo y portavoz del consejo de administración del Real Murcia CF. El club le agradece los servicios prestados y le desea mucha suerte en el futuro", indica el mensaje, en el que no se aclara si el valenciano ha sido despedido o ha dimitido.

Con ese tuit se cierra una etapa que apenas ha durado seis meses, pero que no ha estado exenta de polémica, y es que el valenciano se convirtió desde su llegada en el vocero de Víctor Gálvez. Con continuas afirmaciones que posteriormente se convertían en mentiras y con ataques e insultos a periodistas a los que además intentaba imponer una línea de trabajo favorable al club, cada una de las primeras ruedas de prensa del que llegó como director general se convertían en un circo. En una ocasión incluso se sentó del lado de los periodistas para preguntar a José María Salmerón, entonces técnico grana.

La fuerza con la que llegó el valenciano no tardó mucho en ir disminuyendo, y es que la pérdida de credibilidad de Víctor Gálvez le golpeó de lleno. Desde hace varias semanas, la plantilla no quería mantener ninguna conversación con él, mientras que la afición le señalaba como uno de los culpables. El sábado, tras el partido frente al Granada B, no dudó en encararse con un seguidor que criticó su trabajo.

Toni Hernández llegó al Real Murcia a finales de abril enchufado por el dueño de Hummel, quien había convencido a Víctor Gálvez de que el valenciano era el hombre ideal para liderar al club grana desde los despachos. Pese a ser el responsable de la liquidación del Huracán Valencia y de las numerosas sombras que rodeaban su gestión en clubes como el Sabadell y el Badalona, Gálvez no dudó en convertirle en su hombre fuerte. Aunque pronto fue desacreditado por el consejo de administración, que no soportaba su manera de trabajar, el presidente lo mantuvo en las oficinas, pero cada vez con menos responsabilidades. Su principal tarea siempre fue la de portavoz, aprovechando cada rueda de prensa para dejarse la piel defendiendo a su jefe, incluso no dudando en mentir, como se ha ido confirmando con el paso del tiempo.

Otra de las polémicas en las que ha visto implicado Toni Hernández ha sido con el desvío de los ingresos del club. La noticia, dada en exclusiva por LA OPINIÓN se conocía en septiembre. Todo lo recaudado por la entidad en venta de publicidad, márketing y palcos VIP iba directamente a una empresa denominada Fútbol Puro Consulting y de la que el valenciano es apoderado. Pese a que esa información era publicada a mediados de septiembre, ninguna voz oficial ha sido capaz de dar explicaciones.

La salida de Toni Hernández es el primer movimiento de una jornada en la que se espera la dimisión de Víctor Gálvez. El oriolano tiene previsto renunciar a su cargo esta misma tarde. La Plataforma de Apoyo al Real Murcia con Francisco Tornel a los mandos, tomaría el control de una entidad que seguiría secuestrada, ya que el propietario del club es Mauricio García de la Vega.