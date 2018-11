Sánchez Breis "Empezamos a ser un buen equipo"

El director general del Cartagena se llevaba la rabia de no haber alcanzado uno de los cuatro primeros puestos del play off después de haberlo tenido en sus manos. No obstante, Manolo Sánchez Breis prefería guardarlo para sí mismo y evitar caer en lamentaciones cuando le preguntaban. «Éramos una buena plantilla y ahora empezamos a ser un buen equipo», explicaba a Onda Regional.

El mandatario cartagenerista recordaba, por otro lado, que Villanueva de la Serena siempre les ha puesto las cosas difíciles al Cartagena. «El Cartagena estaba bien por momentos y con oportunidades de haber hecho el segundo gol, pero aquí si no sentencias te puede pasar esto».

Considera que el bloque albinegro ha dado «un paso adelante», en el juego que ofrece y que siguen siendo «un equipo sólido fuera de casa. Estamos hechos para poderle jugar de tú a tú a cualquier rival».