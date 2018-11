El Ranero toma impulso tras ganar por la mínima al Alboraya

Buenos resultados este fin de semana en División de Honor, en especial gracias al triunfo del Ranero y a los empates del Lorca CFB y el Real Murcia.

Primeramente, el Ranero salió muy fuerte desde el inicio, y fruto de ello consiguieron marcar de forma temprana por medio de Valverde. El delantero ranerista recibió el balón dentro del área, y con un buen movimiento, se libró de la marca del central visitante para batir por bajo al meta del Alboraya. Los de Fran Rodríguez fueron completamente superiores a un Alboraya que llegaba a Murcia en buen momento pero que en teoría deberá luchar por la salvación.

En el segundo tiempo, los alicantinos estiraron sus líneas e incluso pudieron empatar el partido. El Ranero, gracias al buen trabajo defensivo y a la actuación del meta Ojeda, consiguió que el gol de Valverde prevaleciera y sirviera para sumar un triunfo merecido que coloca a los raneristas séptimos en la clasificación.

Por su parte, el Lorca CFB y el Elche empataron (1-1) en un partido reñido donde nada más ponerse el balón en juego se apreció lo mucho que se jugaban ambos. A tenor de lo presenciado, el resultado fue justo. El Lorca llegó tocado a este partido, ya que tan solo cuatro días antes, perdieron de forma cruel ante el Alzira.

El Lorca no jugó bien. Durante casi todo el partido fue inferior al Elche. Los visitantes ganaban los balones divididos y tácticamente estuvieron perfectos. Los porteros apenas tuvieron que intervenir. A los diecinueve minutos, el Elche se adelantó en el marcador. Santos condujo hasta la frontal, y gracias a un fenomenal último pase hacia Dani, este se plantó ante Cristóbal para batirle por bajo. La segunda parte cambió el decorado gracias a los cambios de Paco Lorca. Atacaron más veces, y fruto de la insistencia llegó el empate. En el minuto 68, el colegiado decretó penalti tras una falta lateral. Lanzó Vicente y puso las tablas en el marcador. El tramo final fue un quiero y no puedo de los locales, quienes lo intentaron de todas formas. El marcador ya no se movió.

Por su parte, el Real Murcia sumó su primer empate a domicilio del curso (1-1) en Alzira. Los locales se adelantaron en el marcador de falta directa, pero el central Palomeque, en el 83, marcó de cabeza tras la salida de un córner.