'Hat-titi'

Isi Ros, autor del cuarto tanto, vuelve a brillar en el ataque universitario.

El UCAM Murcia de Munitis está de dulce. Prácticamente nadie ha conseguido toser tras once jornadas a los universitarios, que ayer, en la difícil salida a Sanlúcar de Barrameda, no solo consiguieron ganar, sino que golearon a un rival que incomodó en el primer tiempo y que acabó con nueve jugadores sobre el césped.

Eso sí, volvió a hacerlo superándose a sí mismo, firmando otra actuación perfecta a domicilio y en el que todos los jugadores del once inicial rayaron a un nivel fantástico. Sobresalió Titi, que se estrenó como goleador en Liga, y lo hizo a lo grande, con un hat-trick de puro delantero de área. Collantes y Onwu acompañaron de forma perfecta, e Isi Ros volvió a ser un puñal que, además, volvió a refrendar su buena actuación con otro gol y una asistencia.

Sumó el UCAM Murcia, además, la victoria más abultada a domicilio de su breve historia (0-4), pero no es ese el único dato destacado que deja el triunfo en tierras gaditanas. El equipo de Munitis sigue sin dar tregua en sus actuaciones a domicilio, ya que suma cinco victorias en seis duelos disputados lejos de La Condomina. También es el equipo más goleador, con veinte tantos, doce de ellos en las últimas cuatro jornadas.

En resumen, este UCAM se está convirtiendo en una máquina demoledora que devora rivales, y en la tarde de ayer le tocó al Sanluqueño, un equipo muy aguerrido en su estadio. Además, ni el lamentable estado del césped consiguió frenar a los universitarios, que desde el primer minuto de partido, dejaron claro que ganar era una obligación para ellos.

De un saque de banda larguísimo del lateral Cristian Galas, Onwu la bajó al suelo, Isi Ros controló en la frontal, y de primeras prolongó para un Titi que se desmarcó de forma perfecta y veloz, que volvía a la titularidad varias jornadas después y que, con la derecha y raso, superó al meta Diego García. Ni cien segundos necesitó el chacal de Los Dolores, un jugador diferencial en la categoría al que las lesiones no han conseguido frenar.

El gol no noqueó al Atlético Sanluqueño, que se mostró aguerrido desde que el partido se reanudó. El UCAM, que basó toda su estrategia ofensiva en combinaciones rápidas y con pocos toques, no logró culminar las jugadas de peligro posteriores por falta de acierto en los últimos metros. No terminaba de controlar el partido el UCAM a su antojo, ya que incluso se entró en alguna fase de la primera mitad en un encuentro de ida y vuelta.

El Sanluqueño, bien comandado por Del Moral en banda derecha, comenzó a pronunciarse en ataque. Un error de Cristian Galas a punto estuvo de soprender a Germán, quien tuvo que salir de su área y lo hizo de forma defectuosa. Del Moral reaccionó tirando la vaselina por encima del larguero.

Reclamaría hasta dos penaltis el equipo local, pero el colegiado decidió no señalar ninguna de las dos acciones polémicas. Además, el Sanluqueño no tenía problema en tirar de faltas claras para cortar cualquier atisbo de llegada peligrosa por parte del equipo universitario.

Pero, tras el descanso, el UCAM volvió a aplicar la mejor medicina posible para amarrar la victoria. Titi firmaba su segundo gol del partido a los tres minutos de la reanudación. Tras un mal saque de puerta del meta Diego García, Collantes se quedó con el esférico, combinó con Britos, y el uruguayo de primeras asistió con la izquierda para que Titi marcase de disparo cruzado. Sin embargo, el Sanluqueño no había dicho su última palabra en el partido, y vendió especialmente cara su piel.

En el minuto 56, Cristian Galas llegaba tarde a un despeje dentro del área y derribaba a Del Moral. A la tercera reclamación, el colegiado sí señaló penalti, una pena máxima de la que se encargaría un exuniversitario, Abel Gómez. El centrocampista, un especialista, veía como el meta Germán atabaja de forma felina su lanzamiento a media altura hacia el lado izquierdo.

Tras otra gran parada de Germán tras disparo de Nando Quesada, el Sanluqueño terminó por diluirse con la expulsión, por doble amarilla, del central Álex Cruz. No le salía nada a los locales, mientras que el UCAM parecía estar tocado por una varita mágina. Avisó Isi Ros a la hora de partido, pero tras superar en el mano a mano al portero, el lateral Ceballos salvó el tanto ´in extremis´ sobre la línea.

Con el Sanluqueño volcado a la desesperada, el conjunto universitario puso la puntilla, de nuevo, con Titi como protagonista. En una jugada de nuevo velocísima del UCAM, y de forma similar al segundo gol, Collantes apareció por la izquierda en carrera tras una buena apertura de Onwu. El extremo la sirvió al segundo palo, donde apareció Titi para controlar y finalizar la jugada con la derecha. El de Los Dolores, además, se convertía en el decimotercer jugador universitario en marcar en Liga.

Sabedor de que el partido quedaba ya sentenciado, Munitis dio entrada a los canteranos Ismael, Salinas y Camacho para dar descanso al propio Titi, Onwu y Collantes, jugadores que venían acumulando minutos o tocados por las molestias musculares.

En el 72, el Atlético Sanluqueño se quedaría con nueve jugadores tras la expulsión, por roja directa, de Dani Muñoz por agredir a Carlos Moreno en la salida de un córner en el que el UCAM defendía.

Con el partido más que controlado, los de Munitis se permitieron el lujo de anotar un tanto más, el cuarto, y firmar así su victoria más abultada a domicilio.

Una vez más, Onwu apareció tras una recuperación en tres cuartos de campo. Isi Ros apareció por el vértice del área, se introdujo en la zona de castigo, y con un recorte vertiginoso se zafó de la presión de dos defensores del Sanluqueño. Después, solo ante Diego García, clavó la puntera en el balón para marcar el cuarto a placer y cerrar una goleada perfecta.

Tendría otra más Isi Ros, de disparo lejano, pero Diego García evitó la ´manita´. De este modo, de forma totalmente autoritaria, el UCAM volvió a ganar y a dar muestras de todo su potencial. El equipo de Munitis, trabajado y automatizado, sigue acumulando puntos que le afiancen en los puestos de play off.