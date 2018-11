El Efesé, líder en solitario y El Palmar supera al Racing en el duelo de la jornada

Fin de semana muy importante en Preferente Philips, ya que el Cartagena-UCAM se queda como líder en solitario tras no fallar ante el CD Juvenia, El Palmar ganó al Racing Murcia por la mínima en el duelo de aspirantes al ascenso y el Independiente de Ceutí, el colista, sumó su primer triunfo del curso tras ganar al Bala Azul.

El Efesé ganó con comodidad (2-0) a un CD Juvenia que sigue en descenso. Triunfaron los de Juan Moreno en su feudo gracias a dos tantos de penalti, uno de Bautista y otro de Saura en el primer tiempo. Por su parte, El Palmar venció por la mínima (1-0) al Racing Murcia en el partido de la jornada. Los locales superaron al equipo de Gustavo Cantabella gracias a un gol casi sobre la bocina obra de Javi Martínez.

Además, el colista, el Independiente de Ceutí, batió al Bala Azul y consiguió así sumar su primera victoria de la temporada en un encuentro muy disputado (3-2). Carmelo anotó el primero para los costeros, pero el Independiente remontó con los tantos de Conesa y David. Sin embargo, Carmelo volvería a marcar para igualar la contienda, un empate que rompería Conesa, que con su doblete, dio un triunfo vital para las aspiraciones del equipo de Ceutí.

Por otro lado, el Beniel dio un paso atrás en Alhama (1-0) y se mantiene en los puestos de play off de ascenso; el Plus Ultra prosigue con su espectacular racha de cinco triunfos consecutivos tras ganar (1-0) al Villa de Fortuna con un tempranero tanto de Álex Rosa; el Abarán no pasó del empate sin goles ante un combativo Archena.

El Mar Menor superó a domicilio y por la mínima (1-2) ante el Cabezo de Torres gracias a un tanto clave de Alessandro. El Esparragal y el Montecasillas firmaron las tablas (2-2) y el Bullense sumó su tercera victoria de la temporada tras vencer ante el Balsicas (2-1) en un encuentro cómodo para los locales.