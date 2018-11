Dimito, no dimito; dimito, no dimito...

Por segunda vez en una semana no confirma su decisión. El oriolano ha convocado esta tarde a la Plataforma para cederles el control del consejo de administración.

Cuando alguien bromea con el 'hoy no, mañana', lo primero que se viene a la cabeza es un sketch de hace unos años de José Mota. Sin embargo, en Nueva Condomina, la frase bien podría ser adjudicada a Víctor Gálvez, presidente del club grana. El oriolano, como ya hiciese hace una semana, dejó pasar el domingo sin firmar su dimisión, pese a que fue él mismo, a través de uno de sus trabajadores, el que el sábado a las doce y media de la noche comenzó a llamar a los medios de comunicación para pedirles que informaran de que al día siguiente -ayer para el lector- pondría fin a su etapa en Nueva Condomina.

Tras la comunicación de Gálvez, la maquinaria se puso a funcionar. Al igual que hace una semana, el oriolano contactaba con la Plataforma de Apoyo al Real Murcia, que, saltándose la legalidad y olvidándose de que el dueño de la entidad es Mauricio García de la Vega, se ha metido en medio de la batalla para continuar con el secuestro que vive el club desde abril, quedándose al mando del consejo si finalmente se confirma el abandonod el actual presidente.

Ambas partes mantenían ayer en la tarde una reunión de varias horas, sin embargo para ver el adiós definitivo del alicantino habrá que esperar unas horas más. Aunque a mediodía de ayer algunas fuentes de este diario ya hablaban de que el mandatario y su consejo eran historia al firmar su renuncia, la entidad centenaria no hizo ningún comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter, porque su página web sigue inutilizada por falta de pago.

De la filtración de Víctor Gálvez en la noche del sábado se pasó al chivatazo del día de ayer desde la Plataforma. En medio de la guerra de ver quién suelta más información a los medios, las últimas noticias indican que el oriolano claudicará finalmente esta misma tarde. Después de dos marchas atrás -la del lunes 29 de octubre y la de ayer-, nadie se cree ya nada de lo que salga de las reuniones que se están celebrando en Campoamor, aunque desde la PARM no dudaron en deslizar que hoy a partir de las seis están citados en Nueva Condomina para el traspaso de poderes.

Si Gálvez deshoja por fin la margarita y presenta su renuncia junto al resto de sus consejeros -Víctor Valentino Gálvez (vicepresidente), Roberto Cases (secretario), Carlos Quinto y Roberto Tomás-, el consejo de administración pasaría a estar liderado por la Plataforma de Apoyo al Real Murcia, con el notario Francisco Tornel a la cabeza. Los cambios se harán por cooptación. Esta fórmula legal permite cubrir de forma provisional las vacantes que se producen en un consejo de administración de manera anticipada. Posteriormente, todos estos cambios deberán ser aprobados en una Junta de Accionistas.

La PARM, que no dudó en sentarse a la mesa pese al plantón del pasado lunes y al desprecio con el que fueron tratados por Gálvez en una entrevista televisiva, se ha convertido en el aliado perfecto del alicantino y, a la vez, de Raúl Moro, que sigue moviendo los hilos en la sombra. Como el actual presidente y su antecesor no quieren dar su brazo a torcer y aceptar que Mauricio García de la Vega es el máximo accionista del Real Murcia, tal y como confirmaron el TAS y el CSD, ambos han puesto sus ojos en la Plataforma en la que Francisco Tornel e Higinio Pérez llevan la voz cantante. Y todo para continuar con el secuestro que comenzó en marzo y que no tiene pintas de acabar por ahora.

Sabedor de las ganas de protagonismo del notario y del abogado imputado en el Caso Umbra, Gálvez lleva varias semanas manteniendo el contacto con ambos. La pasada semana ya les prometió el control del club, aunque el domingo daría marcha atrás. Esta semana ha vuelto a suceder lo mismo. Al verse acorralado por jugadores y aficionados, y sin la inyección económica prometida, la etapa de Gálvez ya es historia.

Solo falta saber cómo se resuelve finalmente el crucigrama del consejo y cómo explica el oriolano dónde ha metido todo el dinero ingresado este verano y que, tal y como adelantó en exclusiva esta redacción en septiembre, ha ido siendo desviado a una empresa valenciana gestionada por Toni Hernández. Lo segundo, salvo que los abonados y los accionistas lo denuncien ante la justicia, posiblemente nunca se conozca; sin embargo la solución a la primera pregunta se sabrá en el día de hoy. El presidente y sus consejeros dimitirán y entrará un nuevo equipo de trabajo, que simplemente podrán ejercer de gestores, ya que entre todos ellos apenas reúnen acciones.

El siguiente paso, una vez que se produzca el traspaso de poderes, es saber cuál es la idea de la Plataforma, que hasta el momento ha sido incapaz de presentar a alguien con capacidad económica a su lado. El paso lógico sería inscribir a Mauricio García de la Vega como máximo accionista y acabar con la disputa por la propiedad que está haciendo desangrarse a la entidad, pero varios miembros de la PARM no están dispuestos a hacer ese movimiento, prefiriendo apostar por la ampliación de capital abierta. En este caso, comprarían las acciones suficientes para diluir el capital que ahora está en manos del mexicano.

No solo saldrán del Real Murcia los Gálvez. Otro que ya ha cerrado su etapa en Nueva Condomina es Toni Hernández. El portavoz y director deportivo, desacreditado por la plantilla por sus continuas mentiras y en el punto de mira de los aficionados, con los que no ha dudado en encararse cuando han llegado las críticas, ya comunicó ayer a gente cercana que había presentado su dimisión, pero esa noticia tampoco fue confirmada por el club grana.