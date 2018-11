Kevin Tumba vuelve a resentirse de los problemas en el hombro

Javier Juárez, entrenador del UCAM Murcia CB, tuvo que variar sus planes ayer en la rotación a los cinco minutos de partido cuando el pívot Kevin Tumba se resintió de sus problemas en el hombro derecho tras una acción ofensiva. El interior universitario arrastra dolencias en la articulación desde que arrancó la temporada y no pudo volver a la pista frente al Cafés Candelas Breogán. «Se le ha salido el hombro, es un problema que ya viene desde el principio del año y no ha podido seguir. A poco que hubiese podido jugar hubiera vuelto, porque ya le conocéis, y si por alguien me alegro de la victoria es por él, porque estaba sufriendo por no poder ayudar a sus compañeros», comentó el técnico del UCAM al terminar el encuentro. Ante la lesión del pívot belga todo parece indicar que volverá a descansar esta semana en la Champions League y no viajará a Polonia con el resto del equipo para enfrentarse el martes (18.00 horas, Popular TV) al Anwil Wloclawek. El conjunto universitario deberá esperar a la evolución de Tumba para ver si puede llegar el domingo al Palau frente al Barça.