Batacazo de ElPozo ante el colista

El cuadro murciano se queda tercero en liga a un punto del Barça, segundo, y a cinco del un Palma que es líder en solitario

ElPozo Murcia ha caído con total sorpresa ante el Segovia, que no había ganado ningún encuentro en liga y que hasta el momento era colista de la competición -ahora es penúltimo- por 2-3 en un choque donde los pupilos de Giustozzi estuvieron irreconocibles. La escuadra murciana saltó con la intención de tomar el mando desde el principio del choque, de quedarse con con el balón, con el tiempo del partido y casi hasta con el silbato de los colegiados. Sin embargo, el Segovia no mostró miedo y, en la primera ocasión que tuvo, se puso por delante en el encuentro merced a un gol de falta directa de Chus. Fue una sorpresa que dejó en fuera de juego tanto a los espectadores como a los propios jugadores quienes, aunque siguieron elaborando con calma las jugadas en vez de apostar por ataques rápidos, vieron como los visitantes tomaban el balón sin miedo y enfilaban el camino hacia la meta contraria sin el menor atisbo de temor.

El choque, algo descontrolado, hacía más mal que bien a los de Giustozzi. El técnico argentino se desesperaba en la banda pidiendo más concentración en defensa ante unas llegadas del cuadro segoviano que cada vez eran más habituales. Tal fue el escenario que se planteaba que el entrenador del cuadro murciano tuvo que pedir tiempo muerto para reordenar a sus pupilos, quienes se entregaban a las labores ofensivas descuidando las defensivas.

Esa pausa, tan necesaria, funcionó a la perfección e instantes después ElPozo logró la igualada con un tanto de Marinovic, a pase de Xuxa, en el que el croata puso el balón en la escuadra.

La situación ya se había estabilizado cuando se cumplió el ecuador de la primera parte. Los de la capital del Segura habían vuelto a tomar el gusto por el tacto del esférico, empezaron a encarar por banda, a mover al rival con una circulación más rápida y a acumular ocasiones que hacían presagiar el gol. El asedio hizo que la figura de Thiago Soares, el meta visitante, se engrandeciese mientras que sus compañeros se empequeñecían sobre el parqué ante un conjunto cada vez más compacto y que compartía la misma idea en ataque. A pesar de la apuesta de los jugadores locales por el gol, el premio les fue esquivo y tomaron el camino de vestuarios con un 1-1 en el luminoso que daban pie a que saltasen las alarmas.

En el segundo acto, volvió a saltar la sorpresa. El Setovia, que había salido algo encerrado, aprovechó la primera ocasión que tuvo, en forma de contragolpe, para hacer el segundo obra nuevamente de Chus. El cazador estaba siendo acorralado. A ElPozo le entraron las prisas y comenzó a buscar cualquier mínima oportunidad para lanzar a una portería bien defendida por el conjunto de Diego Garcimartín hasta que llegados al ecuador de la segunda parte, Matteus lograda la igualada tras una jugada algo tosca de Pito en el que el carioca cedió para que el cierre llegase en banda y fusilase a Thiago Soares. La alegría, por contra, duró escasos instantes ya que los visitantes volverían a adelantarse poco después al transformar Buitre un penalti. Las ausencias de Álex, Miguelín y Fer Drasler estaban penalizando demasiado al conjunto murciano, destapando algunas carencias del plantel de Giustozzi.

Restando siete minutos para la conclusión, saltó Andresito de portero jugador. Tras dos intentos que no fructificaron y un serio aviso del conjunto segoviano que muy cerca estuvo de acabar en gol, el técnico argentino volvió a solicitar un tiempo muerto para afrontar, con las armas que tenía a su disposición, el envite para lograr el empate y buscar la posterior victoria. El juego de cinco para cuatro no parecía obtener resultado, se mostraba algo estático y faltaba claridad de ideas. No encontraban soluciones para derribar un muro segoviano edificado desde la fe y que se volvía más resistente con el transcurrir de los minutos hasta que el partido murió enfrentando la inmensidad del la victoria heroica e histórica del frente al grande que, en este encuentro, dejó de serlo.

Ficha:

ElPozo Murcia. Fede, Matteus, Darío, Fernando y Pito -cinco inicial-. También jugaron Álex García, Alberto García, Andresito, Xuxa y Marinovic.

Segovia. Thiago Soares, Edu, Raya, Chus y Alvarito -cinco inicial-. También jugaron Álvaro, Álex Fuentes, Pedro, Antonio Diz y Buitre.

Goles. 0-1. Min. 8: Chus. 1-1. Min. 9: Marinovic. 1-2. Min. 23: Chus. 2-2. Min. 30: Matteus. 2-3. Min. 31: Buitre (p).

Árbitros: Bernabéu Haro y González Ruano. Amonestaron a los locales Fernando, Fede y Alberto García y a los visitantes Raya y Thiago Soares.

Pista: Palacio de los Deportes. 2.000 espectadores.