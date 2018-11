El UCAM no consigue despegar en el Palacio al descanso

El UCAM no consigue despegar en el Palacio al descanso

PRIMER CUARTO

El partido arrancó con un intercambio de golpes en los que el Breogán estuvo mucho más cómodo sobre la pista (6-6). La defensa del UCAM apareció poco a poco, mientras que los universitarios encontraban en el tiro libre a su mejor aliado para seguir la estela del conjunto gallego en el marcador. No obstante, el cuadro visitante aprovechó el primer arreón para poenr la primera distancia con un triple de Alec Brown (6-11). Soko, desde el tiro libre, anotó para los murcianos y las malas noticias llegaron con las molestias en el hombro de Tumba. El pívot se hizo daño en una acción ofensiva y el Breogán continuó la jugada hasta anotar al no parar los colegiados el partido (8-13). Con la entrada de Delía y Oleson continuaron los problemas en ataque hasta que Doyle, desde la esquina, recortó distancias con su primer triple (15-17). Después de varias acciones en las que el UCAM no consiguió anotar, Rudez encontró a Delía debajo del aro para empatar el luminoso y Kloof, a la contra, sacó un ´2+1´ (19-17) y Sulejmanovic aprovechó la última jugada para poner fin al primer cuarto (19-19).

SEGUNDO CUARTO

Los triples de Rudez y Booker abrieron el segundo cuarto para el UCAM, sin embargo, los de Javier Juárez no conseguían cerrar el rebote en defensa y dieron demasiadas oportunidades al Breogán junto a las pérdidas (26-23). Delía sacó petróleo dentro de la zona con su segunda canasta más tiro adicional y convirtió el tiro libre para poner la máxima ventaja (29-23). Una pérdida de Doyle, tras un saque de fondo, acabó con una antideportiva para el escolta, aunque el UCAM realizó una buena defensa y Jordan erró un tiro libre. Sin embargo, Sergi Vidal contestó con un triple y en la siguiente jugada Gerun empató de nuevo el encuentro (29-29). Javier Juárez se vio obligado a pedir tiempo muerto, aunque tras otro fallo en ataque, el Breogán tomó la delantera de nuevo. Dos acciones de Rojas despertaron a un UCAM que quería correr y jugar rápido en campo contrario, aunque el aro repelió varias acciones de los universitarios y tanto Löfberg como Arco lo aprovecharon para los visitantes dominasen la primera parte (36-37).