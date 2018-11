"No podemos jugar pensando que somos altos y guapos"

«Si vamos a Sanlúcar pensando en que somos altos, guapos, de ojos azules y encima líderes, lo más normal es que la cosa no salga bien. Si nos adaptamos... bueno, será un partido más, en el que pelearemos y tendremos ilusión por ganar». Así de contundente se mostró ayer en rueda de prensa Pedro Munitis, entrenador del UCAM Murcia, equipo que mañana (17.30 horas, Footters) defenderá por primera vez el liderato alcanzado en la pasada jornada. El cántabro no quiere confianzas y que sus jugadores sigan en máxima tensión, huyendo de la euforia. «Tratamos de trasladar a los jugadores lo mismo que en rueda de prensa. Todo lo que nos haga pensar en cosas externas, en situaciones circunstanciales o anecdóticas como el liderato, nos despistará», expresó el técnico universitario. Sobre el rival, destacó que «este partido va a ser diferente. El campo y sus dimensiones puede hacer que tengamos que condicionar la propuesta que hacemos habitualmente. Deberemos adaptarnos y tener humildad para no frustrarnos si la cosa no sale como viene saliendo».

«El Sanluqueño mezcla juventud y veteranía. Es dinámico e intenso. El otro día hasta el 1-0 en el Cartagonova se adaptó bien y estuvo muy metido en el partido. Su balón parado, con Abel, es peligroso. El partido es complicado, en el grupo IV cada partido es una pelea», añadió. Por último, sentenció que lo único en lo que piensa es en mejorar: «Es difícil ser dominador de un partido al 100%. Cada vez, eso sí, somos más sólidos y trabajamos mejor. Nos falta, por momentos, ser capaces de jugar más directos y de alternar un poco, tenemos que seguir trabajando y aportando matices y detalles».