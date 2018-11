Gálvez abre otra grieta en el Murcia

Los de Manolo Herrero, que siguen invictos en liga, reciben esta tarde al filial del Granada.

La inoperancia institucional que reina en el Real Murcia desde hace meses está provocando situaciones inverosímiles que nunca antes se habían vivido en cien años de historia. El club murciano va a la deriva en los despachos, y lo peor es que la ausencia de soluciones ha comenzado a afectar gravemente al plano deportivo. Tanto los empleados como los jugadores no han cobrado una sola nómina desde que se inició el curso y los futbolistas entrenan y disputan sus partidos en una instalaciones en las que cada día el césped tiene peor aspecto, llegando incluso a ser una amenaza de lesiones para la plantilla. Pero además, desde ayer, al encadenar tres meses de impagos, los integrantes del plantel murcianista pueden solicitar la carta de libertad en cualquier momento y marcharse a otro equipo de manera totalmente legal. «Espero que a día de hoy no salga nadie, sería un perjuicio muy grande para la entidad que hayan jugadores que se marchen del equipo. Aunque sí es verdad que a partir de ahora tienen la posibilidad de irse si quieren abandonar el club. Pero esperemos que no llegue el caso, es lo que deseamos todos», confirmó ayer el entrenador Manolo Herrero en la previa del choque de esta tarde, 19.00 horas en la Nueva Condomina, frente al Recreativo Granada.

Una vez más las palabras de Víctor Gálvez cayeron en saco roto y después de afirmar el pasado domingo, en una intervención en Popular TV, que los jugadores empezarían a cobrar a finales de esta semana, la falta de liquidez vuelve a ser la nota predominante en la Nueva Condomina. Cualquier jugador puede poner punto y final a su estancia en el Real Murcia en cualquier momento de forma legítima. No obstante, podrían existir algunos casos como los de Dani Aquino o el central Hugo Álvarez en los que no podrían abandonar el club por esta vía, ya que el propio Víctor Gálvez reconoció en el anterior medio citado que les adelantó varias cantidades cuando cerró sus incorporaciones en verano.

En medio de todo esto, el Real Murcia se enfrenta esta tarde al Recreativo Granada con el objetivo de mantener su condición de invicto, ya que es el único equipo del grupo IV de Segunda B que todavía no ha perdido tras diez jornadas de liga. «Es difícil el día a día en el club por el hecho de no cobrar, y luego vemos que los campos de entrenamiento son un desastre para mejorar y entrenar», dijo Manolo Herrero ayer y añadió que «intentaremos hacer las cosas bien y competir, porque lo necesitamos. Quermos estar en la parte alta y nos enfrentamos a un equipo que compite muy bien, que encaja pocos goles y por eso tenemos que ser camaleónicos para poder olvidarnos de los problemas y centranrs en el juego».

El entrenador andaluz confirmó que tanto Chumbi como Víctor Curto arrastran molestias en los últimos días, por lo que en el caso del aguileño se esperará una semana más para su regreso tras superar una grave lesión de rodilla. No obstante, en cuanto a Curto, el delantero podría participar en el choque a pesar de no estar al cien por cien. «Ha tenido problemillas en el tobillo, la semana pasada tuvo problemas estomacales y no termina el pobre de estar en plenitud de condiciones», explicó Manolo Herrero ante los medios de comunicación Además, el técnico también destacó el apoyo que todos los aficionados le están trasladando al equipo ante los hechos de las últimas semanas. «Sería mucho peor si notásemos indiferencia. Pero vemos a una afición detrás y a muchos seguidores que quieren que todo esto se solucione Si fuera diferente, tal vez, muchos jugadores cogerían sus cosas y se decidirían marcharse», concluyó el entrenador del Real Murcia.