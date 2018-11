ElPozo recibirá al Segovia sin Álex y con la duda de Miguelín

El partido ElPozo Murcia-Naturpellet Segovia cerrará mañana domingo (13.15 horas, La 7) la octava jornada en Primera División. Cuando los jugadores de Diego Giustozzi salten a la pista, ya conocerán qué han hecho el Palma, que hoy recibe al Aspil Ribera Navarra, y el Barcelona, que visita al Jimbee Cartagena, sus dos rivales en la lucha por el liderato de la categoría en estos momentos. Para el choque ante el colista de la clasificación, el preparador argentino no podrá contar con Fernando Drasler, quien estará entre tres o cuatro semanas de baja por una lesión en el hombro, ni con el ciezano Álex Yepes, quien ha regresado con una afectación muscular en el cuádriceps izquierdo de los dos amistosos que disputó con España a principios de semana. Además, el ala balear Miguelín es duda con una sobrecarga en el gemelo de la pierna derecha. «Cinco partidos en ocho días lamentablemente hicieron efecto», se lamentó el preparador murcianista, que ante el cuadro médico de su plantilla, podrá dar más minutos a jugadores como los canteranos Álex García y Darío Gil, con menos protagonismo en el juego que otros compañeros.

El duelo de mañana, donde el club murciano aprovechará para presentar oficialmente todos sus equipos de base, llega después de empatar en la pasada jornada en el Palau Blaugrana y de igualar un 3-1 en contra: «Perdimos nuestra esencia de ese dominio psicológico y territorial del partido, pero sí es verdad que me quedo con las miradas y sensaciones que vi en mis jugadores de estar abajo en el marcador y en un ambiente complicado. El equipo vio que lo podía hacer, estaba vivo, tuvo vergüenza y orgullo. Y esto me vale más que la táctica», expresó Giustozzi sobre las sensaciones que le dejó el duelo, para añadir que «tenemos que ser más ambiciosos».

El exceso de confianza puede ser el gran enemigo de ElPozo en el duelo de mañana, aunque el entrenador advierte de que «los tres puntos de este partido valen igual y no se nos pueden ir. Y estos encuentros te pueden dar sensaciones positivas o negativas para el futuro. En esta Liga se dan resultados competidos y el fútbol sala se igualó mucho, por lo que no podemos relajarnos», recordando también que en la Copa del Rey, ante el Rivas, un equipo de Segunda División, «nos relajamos un poco, no fuimos nosotros y nos fuimos todos enojados», concluyó.