Los Sufridores lanzan un emotivo vídeo de apoyo al UCAM Murcia

La peña Sufridores del CB Murcia ha lanzado un emotivo vídeo en apoyo a los jugadores del UCAM ante el partido de mañana en el Palacio de los Deportes frente al Cáfes Candelas Breogán. Con mensajes de aficionados y una secuencia de la película Braveheart, basada en la vida de William Wallace, un héroe escocés, el vídeo ha llegado hasta los jugadores a través de las redes sociales. Incluso aficionados de fuera de Murcia, como unos de Albacete y otro de Burgos, están animando a la plantilla que dirige Javi Juárez.

El entrenador del equipo, asimismo, ha dicho esta mañana en rueda de prensa que son "los mismos" en la Liga Endesa y en la Champions League Basketball a pesar de que el equipo grana ocupa puesto de descenso en el torneo doméstico y es líder en el europeo, y ha admitido que hay "más presión" en el primero de ellos "por vernos abajo en la clasificación".

El encuentro de mañana lo afrontará el cuadro universitario después de ganar el martes al Sidigas Avellino por 72-69 en una competición europea en la que es líder del grupo A con cuatro victorias en cuatro jornadas y de perder el pasado sábado por 79-84 ante el Baxi Manresa en la Liga, resultado tras el cual los murcianos llevan tan sólo una victoria en cinco partidos para ser decimoséptimos y penúltimos clasificado.

"No estuvimos bien y el Manresa estuvo mejor y se llevó el partido, pero, aunque no quiero que sirva de excusa, veníamos de un viaje largo a Rusia y notamos que nos podía faltar energía para mantener el nivel", ha apuntado Juárez refiriéndose a ese choque.

En cuanto a la Champions League ha remarcado que está siendo "impecable" para el equipo "y eso ayuda a coger confianza y a seguir trabajando en lo que crees, pero sin perder de vista lo que hay que mejorar para ser competitivos también en la Liga".

"Somos los mismos, aunque los resultados están siendo diferentes en uno y en otro torneo. Jugar tantos partidos hace que las sensaciones no sean constantes al no poder entrenar por la acumulación de encuentros. Además, que nos veamos abajo en la clasificación, que no es nuestro sitio, hace que juguemos con más presión porque queremos salir cuanto antes de ahí", ha añadido.

Centrado en el choque de mañana, Juárez ha recordado que el Breogán "es un rival que está por encima" y al que deben "dar caza en la clasificación".

"Es un equipo que ha mantenido la base del conjunto que ascendió y se ha reforzado con jugadores con experiencia y tiene la ilusión propia del que ha subido de categoría", ha seguido diciendo.

Con respecto a las claves, ha dicho lo siguiente: "Somos un buen equipo reboteador y esa faceta y el control de las pérdidas son fundamentales en el baloncesto actual, por lo que parte de la victoria dependerá de esos aspectos".

"Queremos empezar a ganar y sólo tenemos un pensamiento que es el de conseguir la victoria", ha terminado diciendo el técnico turolense.