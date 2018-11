Fernando: "Ir de sobrados puede hacer que lo pagues caro"

Fernando, internacional de ElPozo Murcia, ha advertido de la importancia de ir a tope en el próximo partido de Primera División de fútbol sala, que se disputa el domingo en el Palacio de los Deportes (13.15 horas, La 7), por mucho que sea el colista, Naturpellet Segovia, el visitante, pues «en la mejor liga del mundo, ir de sobrados puede hacer que lo pagues caro».

El jugador repasó la actualidad del equipo, que empató a 3 goles en la pista del Barcelona Lassa y es tercero en la tabla con 16 puntos en 7 jornadas de campeonato.

«Sacamos casta en el Palau Blaugrana para sumar un punto, pero nos queda mucho para llegar al techo. Hay que trabajar duro e ir pensando en sumar de tres en tres», manifestó.

Según el granadino, la comunión entre el equipo y la afición es clave: «Estamos a muerte con los seguidores y ellos con nosotros. La afición nos hace sentir especiales y con su apoyo se hace más fácil jugar».

Fernando ha estado esta semana con el combinado nacional, que ha disputado dos encuentros contra Rumanía, el primero ganado por 0-3 y el segundo perdido por 1-0.

«Estar en la lista de España es algo por lo que todos los jugadores luchamos día a día y una recompensa por la que estoy agradecido y orgulloso», apuntó el ala, que fue expulsado en el primero de esos encuentros.

«Es lo que pasa. Juegas en Rumanía con árbitros rumanos y la acción por la que me expulsaron era de tarjeta amarilla, nunca de roja. Me fastidió mucho porque no pude jugar al día siguiente», lamentó.

Al valorar lo hecho por el colectivo en esos encuentros, el ala destacó que «el trabajo hecho fue bueno y la evolución del equipo es positiva y con eso es con lo que hay que quedarse».