El presidente de la hípica regional se enfrenta a una moción de censura

Narciso Cuartero, asambleísta de la Federación de Hípica de la Región de Murcia, ha presentado una moción de censura contra el presidente de la misma, Jesús Rueda Martínez, que se resolverá el próximo lunes en una asamblea que se celebrará a partir de las ocho de la tarde.

El escrito de moción de censura, que según el demandante, quien fue cesado como vocal de salto por el actual presidente, está firmado por veinte de los veinticuatro componentes de la asamblea, se resolverá en una votación secreta.

Cuartero explicó a esta Redacción que los motivos que le han llevado a liderar la moción «no son económicos» y que «nadie discute que la gestión del presidente haya sido mala», añadiendo que la causa principal es que «la asamblea ha perdido la confianza y el presidente se ha quedado solo», ya que «los demás directivos se han ido antes de que los cesaran». El demandante asegura que Rueda «se ha tomado la Federación como si fuera su casa, donde hace y deshace, y si no estás conforme y con él , estás contra él». Además, acusa al máximo mandatario de «ser director gerente de un club, una situación que está afectando a otros clubes federados y a los propios deportistas». Cuartero añadió que «el club donde da clases no tiene licencia de apertura cuando hay otros que cumplen todos los requisitos. El problema es que ha utilizado la presidencia de forma autoritaria y dictatorial. Va contra los federados. Intentó cerrar el Club Hípico Aros y estuvo de gerente en Terra Natura, a los que está haciendo ahora la vida imposible, porque no quiere homologarles el mismo para impedir así que puedan hacer galopes, intentado que sus deportistas participen en Campeonatos de España. A mí me ha asucaso de antideportivo y maltratador animal, pero la realidad es que de las personas que empezamos con él en su junta directiva, ya solo le queda el vicepresidente, que es padre de una alumna suya, y poco más le queda. Todos los vocales han ido abandonando sus puestos y se ha quedado solo».

Cuartero también dejó claro que «me presento a la presidencia porque, según el reglamento, así lo tengo que hacer, pero en el mismo momento que prospere la moción, se convocarán elecciones».

Jesús Rueda, por su parte, asegura que la moción de censura «tiene difícil explicación en estos momentos», argumentando que «la Federación está mejor que nunca, ya no sé si es por mi gestión o por el equipo, pero en la actualidad estamos bien económicamente y el número de afiliados ha crecido más de un 40% desde que en 2012 la cogimos. Deportivamente tenemos representación en Campeonatos de España de jinetes menores, se han puesto en marcha numerosas disciplinas y estamos en los mejores momentos de la hípica murciana. Posiblemente hay gente a la que no le gusta mucho esto y le da cierta envidia. Sí que no hay ningún motivo de peso porque una moción de censura se tiene que hacer por algo lógico», puntualizó. Rueda recuerda que «a mí me buscaron en su momento para subsanar un problema y creían que yo era la persona adecuada. No hemos tenido ni un malestar en una asamblea ni en la juntad directiva», afirmó.

Rueda considera también que muchas personas que han firmado la moción de censura «han sido engañadas» y por ello «fue una sorpresa recibir la moción de censura», para puntualizar sobre el cese como vocal de Cuartero que «lo cesé el 3 de septiembre cuando recibí el escrito de la moción de censura» y que «lo he tenido en la juntad directiva no por su trabajo, pero sí por la confianza. Ha estado seis años sin hacer nada».

El presidente, asimismo, defiende que él no dirige ningún club, que solo «doy clases en mi casa, en un finca particular mía. Soy técnico 2 en equitación, tengo tres hijos que montan y compiten, y al mismo tiempo doy clases, para lo que estoy autorizado, a varios amigos suyos», por lo que «no es un club», concluyendo por ello que «cuando ves en el escrito lo que se me reclama, te das cuenta de que el fundamento es flojo».