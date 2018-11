El Murcia CT, ante su oportunidad

La entrada es gratuita para todos los interesados

El Murcia Club de Tenis 1919 iniciará su andadura en el Campeonato de España por Equipos de categoría absoluta hoy jueves ante el Cercle Sabadellés 1856, según determinó el sorteo celebrado ayer miércoles. La competición, que se disputa en las instalaciones del club murciano, arranca a las 10.00 horas con los primeros partidos de la jornada, correspondientes a la fase de cuartos de final, con entrada gratuita para todos los públicos.

El equipo local ha sido designado como tercer cabeza de serie de la competición y la eliminatoria se disputará en horario de tarde, no antes de las 13.30 horas.

La formación del Murcia Club de Tenis 1919 está compuesta Nicolás Almagro, Alessandro Gianessi, Ivan Gakhov, Carlos Boluda, Mario Vilella, David Pérez, David Vega, Ricardo Villacorta y Andrés Fernández, dirigidos por Florencio Soto y Juan Antonio Marín.

Por la parte del cuadro del Murcia Club de Tenis se medirán, en otra eliminatoria, el Club de Tenis Valencia (primera cabeza de serie) y el Club de Tenis Fadura. Mientras, por el otro lado, se verán las caras el RCT Barcelona-1899 frente al Club Tenis Barcino y el Club Tenis Chamartín ante el Real Club de Polo.

Hasta hoy antes del inicio de los primeros partidos, los capitanes pueden decidir el orden de los jugadores que disputan cada encuentro. Cada eliminatoria se disputará al mejor de siete puntos (5 individuales y 2 dobles). Los ganadores de estos primeros cruces avanzarán en busca del título, mientras que los equipos que pierdan seguirán jugando para evitar el descenso.



Nadal no estará en París

El español Rafael Nadal anunció ayer que no puede jugar el Masters 1.000 de París por problemas abdominales, lo que supone que el próximo lunes perderá la condición de número uno del mundo en beneficio del serbio Novak Djokovic. Nadal convocó a la prensa a pocos minutos del inicio de su duelo contra su compatriota Fernando Verdasco, que tendrá que enfrentarse con el tunecino Malek Jaziri, que sustituye al mallorquín. «Estos días me he sentido bien, pero he comenzado a sentir unos dolores abdominales, sobre todo en el saque, y el médico me ha recomendado no jugar», dijo. Nadal evitó hablar de lesión y aseguró que habría podido jugar el partido contra Verdasco, pero señaló que el médico le dijo que si completaba el torneo «la rotura era segura».

«Es duro jugar un partido sabiendo que no vas a poder disputar todo el torneo», señaló Nadal, que afirmó desconocer el alcance de los problemas y si le permitirán jugar el Torneo de Maestros que comienza en Londres el próximo día 11. Nadal aseguró que tomó la decisión para afrontar una temporada «complicada de lesiones».