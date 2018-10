Tato se despide del Lorca FC rodeado de sus jugadores y sin criticar a Torres

El hasta ahora primer entrenador del Lorca FC, aunque con licencia de segundo, Antonio Alcázar 'Tato' convocó ayer una rueda de prensa en el Hotel Jardines de Lorca para despedirse. No aceptó preguntas. Eso sí, estuvo rodeado de los integrantes de la plantilla aunque no estuvo el que presuntamente va a ser el primer técnico a todos los efectos, Germán Álvarez.

Tato solo tuvo palabras de afecto para todos «como lorquino y aficionado al Lorca». «Solo tengo palabras de agradecimiento al presidente, Roberto Torres, ya que si no hubiera sido por él, este club hubiera desaparecido y yo no hubiera tenido la oportunidad de ser entrenador de este equipo. El hábito no hace al monge; yo he sido entrenador con todas las consecuencias del Lorca FC aunque haya tenido ficha de segundo y me voy dando las gracias a todos los que han estado conmigo desde el principio. Deseo de corazón que el nuevo cuerpo técnico cumpla con los objetivos marcados por este club», concluyó. Este diario ha podido saber que con Tato también se marchan el preparador físico, Adrián Castaño, y el entrenador de porteros, Andrés Egea.

Tato no quiso comentarlo en rueda de prensa pero han sido numerosas las discrepancias que han existido entre él y Roberto Torres. El presidente, requerido por este diario para si quería dar algún tipo de explicaciones, se limitó a decir que «quiero pasar página, dejando lo ocurrido a un lado y centrarme solo en el fútbol. Tato sabe lo que ha pasado y yo también». El Lorca FC juega mañana a las 11.30 ante el Muleño.