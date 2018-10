Un plantón en toda regla

Roberto Cases es el encargado de comunicar al notario y a otros integrantes de la Plataforma que el oriolano no estaba en el estadio y que no habría ninguna reunión.

La mayoría de los que en estos siete meses han pasado por el despacho de Víctor Gálvez para hacer algún negocio comparten opinión. «No es un hombre de palabra», te dicen. Le pasó a Mauricio García de la Vega, al que dio un apretón de manos un día comprometiéndose a trabajar juntos y al siguiente le convirtió en su enemigo a batir. Lo vivió Óscar Sánchez, del que el oriolano se olvidó después de prometerle la dirección deportiva. Lo comprobaron varios representantes de futbolistas, que, cuando daban por hecho el acuerdo con el Real Murcia, veían como el presidente lo tiraba para atrás. Y así, una y otra vez.

Los últimos en sufrir en sus carnes la informalidad de Víctor Gálvez han sido los integrantes de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia. Si el viernes, tras una reunión con el oriolano, no tardaban en celebrar que el lunes comenzaría una nueva etapa en el club grana; ayer se dieron de bruces con la realidad. Todo lo prometido por el alicantino quedó en papel mojado. No solo no dimitió, como había asegurado, sino que además no tuvo la dignidad de presentarse a la cita que él mismo había fijado.

Ya lo avisaba el domingo en una entrevista televisiva. «No habrá ninguna reunión», decía, olvidándose del encuentro que estaba fijado para la tarde de ayer en las oficinas de Nueva Condomina. Sería ahí cuando Gálvez y su consejo presentarían su dimisión, siendo Francisco Tornel y otros miembros de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia los que pasarían a controlar el club. Pero el notario y sus compañeros de viaje hicieron caso omiso a lo dicho por el oriolano a través de la pequeña pantalla. Por ello, a las seis de la tarde de ayer lunes, todos ellos se presentaban en el estadio murcianista. Además de Tornel, que iba acompañado de su hijo, también aparecían Pablo Guzmán, presidente de la FEPEMUR; los abogados Higinio Pérez y Manuel Sánchez-Guerrero Melgarejo; Nacho Martínez Abarca, Enrique López y Stefan Settels, de la Asociación de Accionistas Minoritarios; el periodista Pablo Baeza, el entrenador Xavi Juliá, el archenero Emilio Molina y Chema Almela, entre otros.

Su presencia en el interior del estadio apenas duró cinco minutos. Sin acceder a las oficinas, quedándose en el pasillo donde se coge el ascensor para acceder a las instalaciones, Roberto Cases, secretario del consejo de administración de Gálvez, fue el encargado de comunicarles que el presidente no se encontraba en el recinto, mostrándoles inmediatamente después la puerta de salida.

De esa forma tan brusca y poco amable acababa una amistad que había comenzado el viernes con un apretón de manos y que desde la Plataforma, tal y como no dudaron en dejar entrever en ese instante, pensaban que sería en punto de partida de una nueva etapa, que, tras lo visto aye4r, tendrá que esperar, porque de momento Víctor Gálvez ha dado marcha atrás y seguirá al frente del consejo de administración del Real Murcia.

El domingo, en una entrevista televisiva, indicaba que iba a continuar porque esta misma semana llegaría al club un inversor que inyectaría varios millones de euros, con los que empezaría a pagar el mismo jueves. A la espera de ver si hay sorpresa, la afición grana, cansada ya de promesas incumplidas, tiene claro que el presidente vuelve a mentir y que ni habrá dinero ni habrá pagos a los jugadores y empleados. Por ello, el sábado, durante el partido frente al Granada B, se espera que de nuevo los seguidores protesten contra la gestión del consejo de administración.

Pese a que el Real Murcia es una Sociedad Deportiva Anónima y su propietario es Mauricio García de la Vega, tal y como confirmó el TAS y el CSD, lo que resta cualquier tipo de poder a la Plataforma de Apoyo al Real Murcia para intentar quedarse al frente de la gestión, desde la PARMU no dudaron en afirmar ayer que seguirán trabajando y que si tienen la oportunidad de entrar al consejo de administración, lo harán.