Munitis, el líder introvertido

El buen momento de Isi Ros, la cantera y el bagaje a domicilio, claves del buen arranque.

La capacidad de liderazgo y el carisma que un exfutbolista de la talla de Pedro Munitis es capaz de inculcar en jugadores de Segunda División B como el UCAM Murcia ha quedado de manifiesto tras dos meses de competición. Mientras que en sala de prensa se antoja como una persona introvertida y pausada, verle en la banda como técnico es retroceder al pasado y verle derrochar tensión, como cuando descargaba toda la rabia celebrando uno de sus goles con la camiseta del Racing de Santander o el Real Madrid.

Ser un gran jugador le ha otorgado una credibilidad de la que ahora disfrutan, especialmente, jóvenes talentos de la Región. Las nuevas generaciones de futbolistas, a cualquiera de los niveles profesionales, demuestran que quieren un líder que les inspire y no les imponga, un perfil al que corresponde Munitis.

El fruto de estas premisas ha derivado en un equipo generoso, atractivo de ver y que cada fin de semana aumenta su margen de mejora. Ahora, desde el liderato y a partir de varios aspectos clave, el UCAM ha presentado su candidatura para alcanzar los puestos de play off a final de temporada.



1 Munitis, desde el inicio. El técnico cántabro ha acallado a aquellos críticos que no confiaban en su continuidad después de un final de temporada en el que no consiguió clasificar al UCAM para el play off de ascenso y en el que solo consiguió una victoria en siete jornadas. Ahora, con una plantilla construida a su imagen y semejanza, y con tiempo para conocer a los jugadores que llegan pisando fuerte desde la cantera, ha demostrado que lo que necesitaba era tiempo para instruir a su plantilla.



2 La cantera, una mina de talento que ya da sus frutos. La estructura de cantera del UCAM Murcia ya da sus frutos. Las lesiones han favorecido el asentamiento de Javi Fernández en la zaga, la irrupción de Luis Castillo en la medular, y la posibilidad de dar la alternativa a jugadores interesantes como Camacho, Rodri Hernando o Mounir. Además, el buen estado de salud del que goza el filial universitario, colíder e invicto en Tercera División, permite a estos nuevos talentos alcanzar el nivel de una plantilla duramente mermada por las lesiones.



3 El gol, cosa de todos. Hasta once futbolistas distintos, más de una alineación once completa sin contar al portero, han visto puerta en el UCAM Murcia en tan solo diez jornadas disputadas. De ese grupo de afortunados, cinco no actúan en demarcaciones ofensivas, como es el caso de Britos, Javi Fernández, Migue García, Luis Castillo o Amaya. Además, Isi Ros, Onwu o Luis Fernández -pese a estar lesionado- son atacantes que ya han visto puerta más de una vez, y que, además, intervienen en el juego para asistir a sus compañeros.



4 Isi Ros gana confianza y empieza a explotar. El potencial del atacante de Las Torres de Cotillas empieza a disfrutarse gracias a la confianza que Munitis ha otorgado al joven jugador. Ya no es el extremo que vivía pegado a la banda: se asocia más y cada vez mejor, se adentra para liberar espacio en el carril y, además, también marca.

Los dos tantos que ha registrado hasta la fecha son el ejemplo que manifiesta un cambio de actitud en lo futbolístico: una jugada sensacional en la que se marcha de tres jugadores y el portero del Recreativo, y una presión fantástica sobre el meta del Atlético Malagueño que le permite robar y marcar a puerta vacía. Además, también asiste, una faceta de la que ya se han beneficiado Manu Onwu o Amaya.

Eso sí, Munitis ya ha incidido en la necesidad de que el torreño controle su temperamento en ciertos momentos de los encuentros, un hecho que le lleva, por ejemplo, a ser el jugador más amonestado de la plantilla y acumular cuatro cartulinas amarillas en diez jornadas pese a ser atacante.



5 Un seguro de vida lejos de La Condomina. El UCAM de Munitis no sabe lo que es perder lejos de su estadio. Tras cinco partidos disputados, se ha convertido en el mejor equipo del Grupo IV en registros como visitante, unos números que solo igualan en el resto de grupos de la categoría el Mirandés y el Hércules.

Con trece puntos cosechados tras sumar cuatro victorias y un empate, los universitarios fundamentan su liderato en unos números prácticamente impecables fuera de casa. En tres de esos encuentros, ante Recreativo Granada, Recreativo de Huelva y Almería B, consiguieron además dejar la portería a cero. A esos logros se le añaden un triunfo en un estadio difícil de asaltar como el Cartagonova y el punto sumado en Melilla, otro fortín prácticamente inexpugnable.