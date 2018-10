El Jimbee Cartagena releva a Guillamón por Brocanelo al no cumplir las expectativas del club

El técnico brasileño, sin experiencia en Primera y que ocupaba el cargo de segundo esta campaña, se convierte en el nuevo inquilino del banquillo.

Los nuevos propietarios del Jimbee Cartagena no han aguantado más y han decidido relevar del cargo de entrenador a Juan Carlos Guillamón, técnico que ocupaba su puesto desde hace cinco años y que en su tercera campaña como entrenador en Primera División ha puesto fin a su etapa en Cartagena. Continuará en su lugar el brasileño André Brocanelo, hasta ahora segundo entrenador.

Los dirigentes, con su presidente Miguel Ángel Jiménez a la cabeza, han dicho basta tras la derrota del pasado sábado ante el Aspil Vidal Ribera Navarra, la cuarta en lo que va de temporada. El bloque cartagenero había descendido hasta la duodécima posición y aunque los puestos de play off para clasificarse para la Copa de España están a solo dos puntos, consideran que las expectativas generadas no se están cumpliendo y que, de seguir así, no se alcanzarán.

La llegada de jugadores como Batería y Eka suponían para el Jimbee Cartagena un paso adelante, por lo que desde el club han considerado que no se puede sostener a un entrenador que no acaba de arrancar con una plantilla que debe estar llamada a hacer cosas mucho más importantes.

Hasta el momento, el Jimbee Cartagena ha sido superado por Industrias Santa Coloma, Antequera, Movistar Inter y ante el equipo navarro. Tampoco pudo con Valdepeñas (antepenúltimo), con el que acabó empatando. Solo las victorias frente a Osasuna y O Parrulo le habían otorgado algo de oxígeno a Guillamón.

Además, el conjunto cartagenero se había convertido en solo siete partidos en el que más goles ha encajado esta temporada (34) a una media cercana a los cinco tantos por partido. El Jimbee Cartagena empezaba a tener serios problemas en la defensa, pero también errores claros en la materialización de las ocasiones, tal y como indicaba el propio Guillamón a la conclusión del encuentro del pasado sábado.

André Brocanelo tiene mucho trabajo por hacer. Aunque se desconoce si la decisión es provisional hasta que los dueños de la entidad encuentren a un preparador curtido en la Primera División o Brocanelo tendrá un voto de confianza para ocupar el cargo por vez primera en su trayectoria deportiva.

El presidente Miguel Ángel Jiménez ya estuvo acompañado el pasado domingo en el estadio Cartagonova por Brocanelo, por lo que parece claro que la derrota un día antes en tierras navarras supuso la decisión definitiva de la destitución de Guillamón como entrenador del Jimbee Cartagena.

Recordemos que André Brocanelo, de 47 años de edad, llegó a España a comienzos de la década de los noventa y jugó, entre otros equipos, en el Ourense, Académica Postal, Miró Martorell, Caja Segovia, Disoft Las Palmas y GMI Cartagena.

La pasada campaña llegó al club para fortalecer las bases del equipo cartagenero y esta temporada se había convertido en la mano derecha del preparador ahora destituido.

El nuevo técnico del conjunto cartagenero dirigía en la tarde de ayer en el Palacio de los Deportes su primera sesión de entrenamiento con vistas a preparar el dificilísimo encuentro que les espera a los jugadores el próximo sábado, ya que recibirán en casa al FC Barcelona, segundo clasificado en estos momentos en Primera División.