El Plus Ultra prosigue su gran racha y se encarama al play off

La jornada en Preferente trajo consigo varias goleadas, siendo las más destacadas las del Plus Ultra por la zona noble de la tabla, y la del Balsicas Atlético en la batalla por la permanencia en la categoría.

El Plus Ultra no dio opción al Mar Menor (0-4) en el Pitín, ya que al descanso el partido quedó prácticamente visto para sentencia gracias a los goles de Rosa y Mondéjar. Ya en la segunda parte, los de Fernando Román pusieron la puntilla para colocar al equipo del Llano de Brujas en puestos de play off de ascenso a Tercera.

Por otro lado, el Balsicas consiguió un idéntico resultado en casa (4-0) ante el Montecasillas en un duelo directo por la permanencia. El gol de Almagro a los ocho minutos, y el doblete de Moha, permitieron a los de José Manuel Lorenzo sumar tres puntos vitales.

Por otro lado, Racing Murcia y Cartagena-UCAM consiguieron nuevas victorias. Los de Gustavo Cantabella se impusieron en casa al Cabezo de Torres con tantos de Eloy, quien se estrenó este curso, Parra y el central Josegi. El Efesé, por su parte, se impuso con comodidad (0-2) a un El Esparragal que plantó cara. Máiquez y Sergi Martínez firmaron los tantos.

Respecto al tercer clasificado, el Beniel no pasó del empate en casa ante un buen Bullense que consiguió el empate 'in extremis'. Los locales se adelantaron en el marcador por medio de Toni Martínez, pero los visitantes empataron por medio de Antonio Puerta. El Beniel conecta su séptima jornada consecutiva sin perder.

El empate entre Bala Azul y El Palmar llegó casi sobre la bocina (1-1). Pese a que los de Manuel Gómez mandaron en el marcador durante muchos minutos tras el tanto de Javi Ruiz, Ángel empató de penalti en el añadido llevando el delirio al Playasol.

El Juvenia consiguió un triunfo vital para sus aspiraciones tras superar por la mínima (3-2) al Independiente de Ceutí. El hat-trick de José Antonio facilitó las cosas a los locales, pese a que el Independiente plantó cara con sus modestas armas.

Por otra parte, el Villa de Fortuna y el Archena también empataron (2-2) en un duelo con mucha emoción. Los archeneros consiguieron una gran ventaja gracias al doblete de Vera, pero los tantos de José e Iván, este último en el descuento, sirvió para firmar las tablas definitivas. Por último, el Alhama batió a domicilio al Abarán (1-2).