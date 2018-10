Los peñistas del Real Murcia no pudieron reunirse en la mañana de ayer en su sede para seguir el partido que los granas disputaron en el campo del Linense. El motivo, que no había luz. Según han denunciado desde la FEPEMUR, este corte ha sido realizado de manera intencionada por el consejo de administración del club grana, presidido por Víctor Gálvez. El oriolano, que ha visto como en las últimas semanas ha pedido todo el apoyo que tenía de la afición, ha decidido castigar las voces críticas de los peñistas, dejando sin luz la sede que estos tienen en el estadio. El Ayuntamiento no se ha pronunciado pese a que la instalación es municipal. a. m.