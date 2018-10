"Si hubiésemos tenido más maldad, habríamos podido ganar el partido"

Manolo Herrero volvió a insistir ayer en rueda de prensa en las dificultades de su equipo para hacer gol. «Si hubiéramos tenido más maldad, habríamos podido ganar el partido», decía nada más empezar su intervención, añadiendo que «el partido ha sido igualado, pero hemos tenido ocasiones para ganar». «Estamos contentos con el juego, pero con el resultado a medias», explicaba el técnico murcianista, que seguía lamentándose en cada respuesta: «No hemos sido capaces de materializar las ocasiones que hemos creado. No tenemos un jugador con una pizca de acierto de cara a la portería». «Nos ha faltado matar», recalcaba el andaluz.

Indicando que siempre es positivo puntuar fuera de Nueva Condomina, Herrero volvió a repetir que «nos faltan cositas en ataque. Estamos jugando bien, tenemos ocasiones de gol, pero nos falta maldad en los últimos metros. Cuando lo consigamos, seremos mejor equipo», repetía. «La semana pasada ganamos y no me sentí cómodo con lo que vi, pero hoy -ayer para el lector- si me ha gustado. A pesar de todo lo que está pasando -en referencia a los problemas de pago-, el equipo tiene ganas de ganar los partidos y no se guarda nada. Eso es muy positivo», comentaba.

A la hora de hablar del cambio de sistema que hizo ayer, Herrero indicó que buscaba «tener más control y superioridad numérica», volviendo a decir que «hemos tenido muchísimas ocasiones para haber hecho gol, pero no hemos estado acertados». El preparador grana también elogió el trabajo de Juanma Bravo y Migue Leal, dos de los que se estrenaban en el once titular. «Han estado a un nivel muy alto», decía, recordando además que ayer saltaron de inicio «cinco jugadores sub-23». «No es fácil que en la categoría se dé ese dato», comentaba.