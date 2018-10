Gálvez planta a la plataforma para evitar dejar la presidencia del club

Pablo Guzmán, portavoz del grupo, confirma que el viernes, Gálvez les prometió abandonar la entidad

Los representantes de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia se han encontrado esta tarde que el presidente actual, Víctor Gálvez, quien el viernes les prometió en una reunión privada que hoy dimitiría, ni estaba en el estadio cuando han llegado a las seis de la tarde un buen número de representantes de la PARMU. El presidente de la Federación de Peñas y portavoz de la plataforma, Pablo Guzmán, ha mostrado ante los medios la sorpresa de todos al encontrarse en el estadio solamente con el secretario, un Roberto Cases que ha permitido el paso de todos, pero que apenas han tardado cinco minutos en volver a salir al comprobar que no se encontraba allí Víctor Gálvez.

Y es que la tarde no ha salido como esperaban los representantes de la nueva plataforma, ya que tras haber llegado a un acuerdo con Gálvez, todos saban por hecho que el oriolano se iba esta misma tarde de las oficinas del conjunto grana. Aunque el todavía presidente de la entidad centenaria ya avisó de sus intenciones el domingo por la noche, cuando en una intervención televisiba daba marcha atrás para confirmar que no va a dejar la presidencia hasta que acabe una ampliación de capital que no está respondiendo a las expectativas.

La situación del Real Murcia con Víctor Gálvez como mandamás grana está ya siendo insostenible después de que los jugadores acumulen ya casi tres meses sin cobrar y seis meses algunos trabajadores del club. Los jugadores ya hicieron un plantón en el encuentro ante el Talavera que enfadó a un presidente que abandonó el palco de autoridades de malas maneras para marcharse en su propio coche.