Víctor Gálvez se da por vencido y Tornel acepta liderar un nuevo consejo

El notario murciano, tras una reunión con el oriolano, acepta encargarse de la gestión ante la negativa del extremeño de acatar la resolución del TAS y permitir la vuelta de De la Vega

«Voy a seguir siendo presidente del Real Murcia durante muchos años». El pasado mes de agosto, Víctor Gálvez lo dejaba claro. Nada ni nadie le apartaría de Nueva Condomina. Ni una resolución del TAS en la que se acredita a Mauricio García de la Vega, ni una respuesta del CSD que obligaba a inscribir las acciones del mexicano. El oriolano no tenía dudas. «Me va la marcha y defenderé este escudo hasta el final», continuaba el mandatario grana en una rueda de prensa en la que estaba rodeado de sus consejeros. Entre ellos, su hijo, Víctor Valentino, quien también se dejaba oír para decir que «los jugadores fichan porque nosotros estamos aquí», «en sus contratos han incluido una cláusula que si nosotros nos vamos, ellos también se van».

Aquel 8 de agosto, en las instalaciones de Cobatillas, Víctor Gálvez se sentía respaldado por la plantilla y el cuerpo técnico. Pero esos mismos futbolistas que apoyaban al presidente ante las resoluciones contrarias de TAS y CSD han sido los que le han situado en el alambre. Hace una semana, desde el palco de Nueva Condomina, el alicantino vivió en primera persona un hecho que no esperaba, tanto, que no dudó en levantarse y marcharse.

Durante treinta segundos los titulares de Herrero renunciaban a jugar para denunciar que acumulan dos nóminas sin cobrar y que en unos días se sumará la tercera. No fue un hecho aislado. El pasado miércoles, antes del entrenamiento, Armando leía un comunicado rodeado de sus compañeros. «La situación es insostenible», explicaba el capitán, que pedía respuestas al consejo de administración.

Aunque a lo largo de septiembre, Víctor Gálvez ya flaqueaba, dejando entrever que su etapa en Nueva Condomina estaba llegando a su fin -solo la insistencia de su hijo le animaba a continuar-, Toni Hernández, primero, y el propio presidente, después, dejaban claro que solo se marcharían cuando acabase la ampliación de capital. Sin embargo, la carta leída por los jugadores lo cambió todo. Hasta el punto de que entre el jueves y el viernes los acontecimientos se precipitaron. Todos en el consejo de administración grana sabían que su presencia en Nueva Condomina había llegado a su fin. Víctor Gálvez se daba por vencido después de siete meses.

El primero en conocer la decisión del alicantino fue Raúl Moro, el mismo que en marzo abría a Gálvez Brothers las puertas del estadio murcianista. En una llamada al extremeño, que se encuentra en México, el presidente le anunció su renuncia. Aunque el exmandatario no se lo tomó bien, posiblemente porque no se lo esperaba, la dimisión ya no tenía vuelta de hoja. A lo largo del viernes, las reuniones se fueron sucediendo en busca de soluciones. Descartado Mauricio García de la Vega, cuya vuelta no acepta ni Víctor Gálvez ni Raúl Moro pese a que está reconocido como máximo accionista, el presidente murcianista, con el visto bueno de Moro, marcaba el número de teléfono de Francisco Tornel. El notario murciano lleva varias semanas posicionándose y hablando de su capacidad para reunir dinero y salvar las urgencias económicas del club -a las dos nóminas que se adeudan a los jugadores hay que sumar las seis que arrastran los empleados-, y el oriolano ve con buenos ojos que pueda quedarse al frente del consejo. Por ello, el viernes le citaba a una reunión celebrada en la casa del alicantino y a la que también asistieron algunos integrantes de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia, constituida el 17 de octubre.

Las primeras palabras que escucharon Tornel y sus compañeros de reunión fueron las mismas que ya había avanzado Gálvez a Moro. Con su renuncia sobre la mesa, tocaba buscar un nuevo consejo de administración que se haga cargo de la situación. El notario murciano, que ya había anunciado que participaría en la ampliación de capital -la segunda fase comenzó el viernes-, aceptó el reto del hasta el momento presidente murcianista. Así lo ha comunicado a gente de su confianza. «El martes cogeré el club», anunciaba en privado, informando incluso a algunos miembros de la Plataforma, quienes indican que la llegada de Tornel a las oficinas de Nueva Condomina sería una decisión personal de él. «Hay integrantes de la Plataforma que no creemos que las cosas se tengan que hacer así. Nuestro objetivo es recaudar fondos y ayudar, pero no entrar al consejo», explicaban ayer a esta redacción.

Aunque todo se ha ido cociendo en los últimos días, será el lunes por la tarde cuando está previsto que se produzca la reunión definitiva. Víctor Gálvez y Francisco Tornel ya tienen la cita programada en su agenda. Será tras ese encuentro en el estadio grana cuando se anuncie la dimisión completa del consejo de administración actual y la llegada de un nuevo equipo, cuyas caras se conocerán en ese mismo momento.

La fórmula que utilizarán para hacer realidad este cambio de poderes es la de cooptación. En caso de vacante anticipada, la Ley permite elegir un suplente de manera provisional, ya que posteriormente tendrá que ser aprobado en una junta de accionistas. Esto ya se hizo tras fallecer Jesús Samper. Unos días después de la muerte del madrileño, sus familiares dimitían, ocupando sus puestos Miguel Martínez, Enrique López, Stefan Settels y Víctor Alonso.

Así, el lunes, salvo que Víctor Gálvez cambie de opinión a última hora, tanto el oriolano como sus cuatro consejeros -Víctor Valentino Gálvez (vicepresidente), Roberto Cases (secretario), Carlos Quinto y Eduardo Tomás- renunciarán a sus cargos. Tras las dimisiones, Tornel y cuatro consejeros más -tendrán que definir el cargo de presidente y secretario- tomarán el control del club.

La primera obligación del consejo será asumir los pagos a empleados y trabajadores, aunque también tendrán que explicar qué va a ocurrir con la batalla por la propiedad iniciada por Raúl Moro tras la doble venta del club -primero a De la Vega y después a un Gálvez que ya se ha desmarcado, afirmando que no es el propietario-.

Según expertos consultados por este diario, la única alternativa que tiene Tornel es inscribir en el libro de socios a Mauricio García de la Vega, acabando de una vez por todas con un conflicto que se alarga ya seis meses y que Gálvez encrudeció al no aceptar el laudo arbitral del TAS. Esta redacción pudo saber en el día de ayer que el notario ya ha solicitado reunirse con el norteamericano, aunque no se conoce cuándo se llevará a cabo ese encuentro.

Sin embargo, otra opción que baraja el que a partir de mañana será el hombre fuerte de Nueva Condomina es acudir a la ampliación de capital de manera personal, comprando las suficientes acciones para diluir el capital del azteca, tal y como ha afirmado en varias entrevistas radiofónicas. De llevarse a cabo este movimiento, el notario se convertiría en dueño, pero todo quedaría pendiente de los tribunales, ya que De la Vega ha solicitado medidas cautelares para parar una ampliación que se aprobó sin su voto.

A falta de que se vayan conociendo más detalles, lo único que está claro es que Víctor Gálvez ya