El Real Murcia no encuentra la chispa

El Real Murcia ha empatado en La Línea (0-0) en un partido muy trabado y que apenas ofreció grandes ocasiones de gol. Cierran los murcianistas una semana muy complicada en la que el fútbol ha quedado en un segundo plano. No consiguen los de Herrero ofrecer esa versión solvente de los primeros choques, pero siguen sin perder.

Tocaba batalla en La Línea y Manolo Herrero no lo dudó. Por primera vez en la temporada revolucionó el once. Cambios para dar descanso a jugadores que no han faltado en lo que va de curso y modificaciones para dar un toque de atención después de algunos encuentros en los que la chispa en el juego se había perdido. Además, el rival y el campo hacían suponer que los alardes no serían posibles.

Con Juanma escudando a Corredera y Maestre intentaba potenciar Herrero el centro del campo. Más madera, pensó el entrenador, que para ganar consistencia tuvo que dejar sin casi acción las bandas. Héber Pena se quedaba en el banquillo. Dani Aquino sería el encargado de descolgarse al lateral izquierdo, mientras que Julio Delgado tenía su oportunidad por la derecha, al igual que Migue Leal. Ni Víctor Curto se libró de los cambios. El ´9´ descansaba y su lugar era ocupado por un Manel que siempre puede ser un recurso útil cuando toca batalla.

No se equivocó Manolo Herrero a la hora de pensar qué encontraría en La Línea, sin embargo, con sus cambios dejó al equipo sin velocidad ni sorpresa por banda. Además, Migue Leal sufrió demasiado para frenar a Pierre.

Fue un partido demasiado igualado. Hubo acercamientos, pero la mayoría tímidos. Ni el Real Murcia conseguía tener el balón ni la Balona imponer su criterio. Así, ambos equipos se conformaron con aprovechar sus momentos, aunque pocos detalles se vieron sobre el césped. Dos saques de esquina sirvieron para que locales y visitantes pisaran por primera vez el área en los primeros minutos. Hugo Álvarez lo intentó para los murcianistas, Kibamba para los de La Línea.

Pese al trivote en el centro del campo, el Real Murcia no se sentía cómodo en el terreno de juego. No sufría, pero tampoco era capaz de amordazar al rival. Julio Delgado no desahogaba por banda y Dani Aquino se sentía demasiado lejos de su hábitat. Necesita el murciano que su entrenador le acerque al área, porque cada vez que da un paso adelante, su chispa es beneficiosa para los murcianistas.

Remates tímidos y algunas acciones a balón parado fueron lo más potable del primer tiempo, donde Montoya no se vio en aprietos. El Real Murcia era demasiado tímido cuando había que morder. Mackay tampoco sufría. Solo un remate de Juan Delgado en los instantes finales pudo cambiar el rumbo del encuentro, sin embargo el cabezazo del delantero se estrelló en la madera.

El paso por vestuarios no ayudó nada. Tampoco los cambios. El Real Murcia tenía arranques, sobre todo cuando Aquino enciende la luz, pero todo iba demasiado lento. Sin velocidad, cualquier intento acababa en las manos de Montoya. La visión de juego no apareció y el centro del campo nunca dominó. Aún así se pisaba tímidamente el área, aunque nunca sucedía nada. La Balona, más de lo mismo. Ambos equipos estaban destinados a sumar un punto y ya está.

Pudo cambiar el partido Víctor Curto, sin embargo el delantero parecía que no era él. Aquino le servía un balón de lujo. Le dejaba delante del portero. Si hay un tiburón capaz de morder ese es el catalán, pero esta vez su remate no pudo ser más flojito. Ni Montoya se creía la situación.

Los saques de esquina no han dado ni dan oxígeno al Murcia. Se vio al final del partido. Pese a disponer de varias acciones a balón parado, los granas no fueron capaces de matar a la Balona. Al final, empate a cero en el marcador.