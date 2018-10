"Me preocupan las sensaciones, pero no deja de ser la quinta jornada de liga"

El UCAM Murcia CB ha sumado tan solo una victoria tras disputar las cinco primeras jornas de la Liga Endesa y su entrenador, Javier Juárez, se mostró ayer dolido por el resultado encajado ante el BAXI Manresa. «Me preocupan mucho las sensaciones porque era un partido que queríamos sacar todos y veníamos con ganas. Mi obligación es seguir trabajando porque no deja de ser la quinta jornada de liga, el vestuario está fastidiado y hay que animar a los chicos para tener cuanto antes mejores sensaciones que las que deja la derrota», explicó ayer el técnico universitario tras el choque en el Palacio.

Para el entrenador aragonés, las claves estuvieron en las pérdidas del equipo, sobre todo en el segundo cuarto, y en varias acciones en las que no se pudo cerrar el rebote. «Ha sido un partido que se nos ha escapdo por aspectos del juego que pensábamos dominar como el rebote. Creo que han conseguido muchos rebotes ofensivos que les han dado segundas opciones de tiro y han sumado puntos después de buenas defensas. Ahí no hemos estados contundentes y les ha dado confianza», dijo Juárez y añadió que «en el segundo cuarto nos ha hecho daño el tema de las pérdidas. Cuando regalas canastas fáciles, te cuesta más la circulación y creo que por ahí viene el problema. Aunque hemos seleccionado mejor el juego de ataque buscando a Milton Doyle y situaciones para Ovie Soko». Sobre el baske Askia Booker, que de nuevo volvió a cuajar una actuación gris, el técnico mostró su confianza. «Estoy convencido que Booker lo quiere hacer lo mejor posible, como todos. Por mi parte, como entrenador, va a encontrar confianza. Cuando las cosas no salen hay que apoyar siempre», concluyó.