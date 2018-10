Isidoro García: "Mi sueño es que el 80% de la primera plantilla sea de Cartagena"

Isidoro García regresó al FC Cartagena de la mano de los nuevos dirigentes y se implicó de lleno en las bases. Fue uno de los artífices de la creación de la Fundación FC Cartagena, de la que es el presidente. Este exjugador del Efesé afirma que el principal motivo que le impulsa a estar en el club es el fomento de la cantera. Tanto es así, que en una entrevista publicada en la web del FC Cartagena, dice que su sueño es que « el 80% de los integrantes de la plantilla sean cartageneros. Yo lo he sentido en mis carnes ya que he jugado desde alevín hasta Segunda A, y aunque he tenido muchas dificultades, he subido todos los escalones para llegar al primer equipo. Mi idea es que los jugadores tengan una escalera natural y menos trabas para poder dar el salto».

En esta amplia conversación con García, añade que la fundación que él preside se ha sabido integrar como un valor más del deporte en la sociedad cartagenera. Además, destaca el impulso de los dos equipos femeninos en la entidad albinegra y se siente muy orgulloso de la capacidad que han tenido para conformar una estructura de base amplia con equipos en todas las categorías hasta la Tercera División y múltiples acuerdos con otros clubes, que ayudan a engrandecer al primer equipo de la ciudad.