ElPozo Murcia sobrevive frente al Barça

ElPozo sacó petróleo de su visita al Palau y consiguió empatar (3-3) un encuentro en el que estuvo desaparecido en el primer tiempo y en el que, tirando de casta, logró empatar en los últimos instantes deshaciendo la ventaja de dos goles obtenida por el Barça, quien se quedó con la misma cara que los de Giustozzi en su partido ante el Inter. El empate, sin embargo, no sirve demasiado a ninguno de los dos, que dejan el liderato en manos de un Palma que ayer se impuso al Inter en casa del cuadro madrileño.

El primer tiempo del partido fue un monólogo del Barça salvo en los últimos minutos, cuando los de Giustozzi parecieron despertar y se encontraron con que el partido, por sensaciones y resultado, no estaba nada a su favor. En esos primeros veinte minutos, donde los de Andreu Plaza superaron con una claridad hasta ahora nunca vista a la escuadra murciana, destacaron dos ex de ElPozo: Esquerdinha y Juanjo. El primero hizo el gol pasado el ecuador de la primera parte y el segundo sacó una mano imposible a disparo de Miguelín y detuvo todo balón que tomó dirección a portería en los tres minutos en los que pudo aparecer, que fueron los últimos. ElPozo, que hasta entonces había naufragado en sus intentos de tomar el mando del choque, pudo ver como su rival alzaba una plegaria para que los colegiados dieran por finalizada primera parte.

El segundo tiempo arrancó con el segundo tanto de Esquerdinha tras aprovechar el carioca el rechace de un lanzamiento de Aicardo. ElPozo supo reaccionar y, demás, hacerlo antes de que el Barça tomase un respiro con la ventaja obtenida. Instantes después del gol de los blaugranas, Álex anotaba el primero para los suyos tras una asistencia de Fernando.

Tras los dos goles, el encuentro entró en una fase de desgobierno donde ElPozo tomó el control y disfrutó de varias ocasiones, incluyendo un disparo a la cruceta de Miguelín, y se vio penalizado por la lesión del ala balear, que pudo volver a la pista, y por la de Fer Drasler, a quien se le salió el hombro y abandonó el choque para no volver.

Sin embargo, cuando la escuadra murciana empezaba a disfrutar sobre el parque, Dyego hizo el tercero tras un pase de Ferrao. El tanto, un mazazo para un equipo que parecía haber tomado el pulso al duelo, no frenó la velocidad que ya habían tomado los de la capital del Segura.

Restando poco más de cinco minutos para la conclusión, Giustozzi sacó a Miguelín de portero jugador, apostando todo a sacar algún punto del feudo blaugrana, y obtuvo resultados. ElPozo hizo correr a su rival con un cinco para cuatro muy dinámico y logró acercarse en el partido con un gol de Marinovic tras un saque de falta del ala balear.

El Barça, si bien lo intentó, se mostró algo débil tras haber perdido el control del choque y la escuadra murciana aceleró el ritmo para lograr el empate, por medio de Andresito, a un minuto de la conclusión. A pesar de haber conseguido las tablas, Giustozzi no se conformó con el resultado y apostó por la victoria manteniendo el portero jugador, pero el marcador ya no se movería dando un punto para cada equipo que, si bien no es mal resultado, deja a ambos fuera de la primera posición de una de las ligas más igualadas de los últimos años.