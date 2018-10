El Cartagena recupera a Elady y a López ante el Sanluqueño pero tiene la duda de Vitolo

El centrocamista grancanario, por su parte, padece unas molestias musculares que hacen peligrar su participación mañana

El entrenador del FC Cartagena recupera para el encuentro de mañana a Elady, máximo goleador del equipo con tres tantos, y a Antonio López, después de que ambos se perdieran el último partido liguera al estar sancionados, Por contra, Vitolo es la principal duda que tiene el equipo de cara al encuentro que disputará este domingo a partir de las siete de la tarde ante el Sanluqueño. El centrocampista canario tiene unos problemas musculares que hacen que su participación esté en el aire. Es Vitolo uno de los baluartes del entrenador en este arranque de temporada, ya que no se ha perdido ni un solo partido desde que llegó al vestuario en la segunda jornada liguera.

Además de Vitolo, el entrenador es consciente de que no podrá contar con el portero Mario, que, con una lesión en su rodilla, estará como mínimo dos semanas más de baja. Joao Costa volverá, por tanto, a ejercer de guardameta titular por segunda jornada consecutiva.

Por otro lado, Munúa, técnico del conjunto cartagenerista, espera que el equipo encuentre el convencimiento que ha ofrecido en los partidos lejos del Cartagonova para ganar este domingo. Los cartageneristas afrontan el encuentro liguero ante el Sanluqueño con la intención de «regalar una victoria a nuestra afición. Ojalá que podamos ir encontrando la regularidad que queremos como locales», comenta Munúa.

Según el técnico uruguayo, «tenemos que estar convencidos de lo que somos capaces de hacer y aprovecharnos de los partidos en casa. Nuestro público transmite mucha energía al equipo y lo tenemos que tomar de buena manera para encontrar una motivación especial y que no sea una presión. No me cabe duda de que todos queremos regalarle victorias a nuestra afición en casa y esperemos que el domingo sea un buen día».

El preparador indicó, en la previa del encuentro de pasado mañana, que aunque los objetivos marcados están a final de temporada «ojalá nos enganchemos pronto a los de arriba, pero la ansiedad nos puede jugar una mala pasada. Eso nos sucedió en la segunda parte del encuentro frente al Melilla y es básico confiar en lo que se hace. Hay que soltarse y queremos ser un equipo competitivo en casa», dijo tras el entrenamiento de la mañana.

El Sanluqueño, equipo que camina justo un puesto por delante del Cartagena y con un punto más, es un rival «difícil», en palabras de Munúa. Sobre todo «de mitad del campo hacia arriba. Tenemos que estar atentos a las vigilancias, porque no va a ser un encuentro fácil», indicó el técnico.

Por último habló de las dificultades que han venido encontrando en los últimos días para poder entrenar sobre césped natural, ya que las instalaciones de La Manga Club, Pinatar y el Cartagonova se encuentran en pleno proceso de resiembra y hay muy pocos campos disponibles. «Es difícil porque no tenemos campo y el césped artificial no es lo ideal, pero el club está haciendo todo lo que puede para solucionarlo. El terreno de juego del Cartagonova llegará algo justo para este domingo, pero se están haciendo los mayores esfuerzos para que no sea demasiado complicado jugar», añadía el técnico cartagenerista en rueda de prensa.