"Necesitamos que la afición nos apoye y crea en nosotros"

Los de Juárez regresan a casa tras la dolorosa derrota en Vitoria y el triunfo en Rusia

El UCAM Murcia CB regresa a casa tras la dolorosa derrota sufrida el pasado domingo ante el Baskonia, una de las más abultadas de su historia, y después de afrontar el desplazamiento más largo en la fase de grupos de la Champions League. Los de Javier Juárez se quitaron el mal sabor de boca de la Liga Endesa con una victoria ante el Nizhny Novgorod en la Champions, donde recuperaron parte de sus señas de identidad sobre la pista, y quieren continuar por ese camino para sumar el segundo triunfo del curso en la ACB mañana frente al BAXI Manresa (18.00 horas).

Y es que para el capitán del UCAM hay dos aspectos fundamentales para empezar a asentar la buena dinámica en el juego del equipo. «Afrontamos una semana con tres partidos en casa y tenemos que construir nuestro juego a través del rebote y la defensa. Ahora estamos desacertados en el triple, pero lo iremos mejorando», explicó Sadiel Rojas, quien también solicitó el apoyo de los aficionados para buscar la segunda victoria en la competición doméstica al afirmar que «necesitamos que nos apoyen y que crean en nosotros, recibo mucho cariño de todos los aficionados, pero todos mis compañeros también lo necesitan. Es un partido muy importante para nosotros y queremos ver el pabellón lleno».

El alero norteamericano arrastra molestias en su codo izquierdo desde hace un tiempo, sin embargo, a pesar que el club anunció la pasada semana que debería tener descanso unos diez días, Rojas saltó a la pista desde el inicio ante el Baskonia y el Nizhny Novgorod en Rusia. «Mi codo está bien, pero en este momento no pienso en eso porque lo que necesitamos es ganar partidos», explicó ayer el capitán del UCAM durante su encuentro con los medios. Además, también aseguró que no están «nerviosos» por el partido de mañana ante un BAXI Manresa que ha empezado con buen pie en su regreso a la Liga Endesa, al contar con un balance de dos victorias y tres derrotas que le colocan en la parte media de la tabla. «Pienso que no estamos nerviosos por este partido, pero todos queremos jugar bien y ganar por los aficionados, por lo que necesitamos su ayuda. El Manresa tiene un buen equipo este año con jugadores de mucha calidad y veteranos. No tienen una plantilla como la de hace unas temporadas, son un equipo muy bueno», consideró el jugador universitario.

«En el partido en Rusia ante el Nizhny Novgorod jugamos muy duro en defensa y en el rebote para ganar de 20 puntos, y eso es bueno. Pero después de perder en Vitoria nosotros tenemos que seguir mejorando», dijo Sadiel Rojas y añadió que «la victoria en la Champions nos vino muy bien mentalmente, todos los jugadores nos sentimos mejor después de ese partido y aunque todavía nos somos el equipo que todos queremos, iremos mejorando poco a poco y día a día».

El conjunto universitario recibe mañana al Manresa en el Palacio y el martes se enfrentará, en el mismo escenario, al Avellino del exNBA Norris Cole, uno de los equipos más en forma de la competición. El próximo sábado será el turno del Breogán.