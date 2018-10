Rafa Mir se suma a la campaña de apoyo por el Real Murcia

El delantero murciano Rafa Mir ha mostrado su apoyo a la grave situación económica por la que atraviesa actualmente el Real Murcia al mostrar el cartel de las pulseras 'SOS Real Murcia' que vende la FEPEMUR para ayudar a pagar las nóminas de la primera plantilla y los empleados del club. El jugador de Javalí Nuevo, que actualmente milita en Las Palmas y es internacional con la sub-21, ha subido a su cuenta de Twitter una foto con la pulsera que desde ayer se vendieron en la Plaza Cardenal Belluga con una tremenda acogida por parte de los aficionados.



"Como murciano quiero enviar todo mi apoyo al murcianismo y a la plantilla de jugadores del Real Murcia. Ojalá pronto lleguen buenos tiempos!", ha escrito en su perfil de Twitter junto a una fotografía de la pulsera. No es el único futbolista de la Región que ha mostrado su apoyo recientemente, ya que Pedro León Pedro León, de la SD Eibar, envió a través de su cuenta personal en la red social Twitter un mensaje de apoyo a los jugadores del conjunto grana, que aún no han cobrado ni una sola nómina esta temporada. "Mucho ánimo al Real Murcia y a todo el murcianismo. Todos mis deseos de que se solucione lo antes posible. Mucha fuerza", ha escrito el jugador de Mula, que en estos momentos se está recuperando de una lesión que la he impedido jugar esta campaña.



Además, el Castellón, de Segunda División B, también llevará a cabo varias iniciativas en su próximo partido en casa para intentar colaborar y recaudar fondos para el Real Murcia.





